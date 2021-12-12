В реанімації на Львівщині лежить 171 covid-хворий

Станом на неділю, 12 грудня, завантаженість covid-лікарень на Львівщині становить майже 37%. У реанімації лежить 171 хворий. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 275 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 73 хворих, ще 571 людину скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1694 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 261 із них був вакцинований. У реанімації зараз – 171 хворий, 60 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні. Їхня завантаженість зараз становить 32,7%. Найбільше зайнятих ліжок є у Жидачівський, Пустомитівській, Самбірській, Перемишлянській і Буській центральних райлікарнях.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 158; у Центрі легеневого здоров’я (370) – 165; у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 135; у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 49; у львівській лікарні «Укрзалізниці» (100) – 35; у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 27; у львівській лікарні швидкої допомоги (830) – 152; у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0; у 8-й лікарні Львова (420) – 65; у 1-й лікарні Львова (225) – 65; у 5-й лікарні Львова (175) – 53; у Стрийській міській лікарні (190) – 114; у Стебницькій міській лікарні (150) – 48; у Рудківській лікарні (100) – 54; у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи (200) – 124; у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 69; у Сокальській ЦРЛ (326) – 44; у Жовківській ЦРЛ (100) – 41; у Золочівській ЦРЛ (210) – 38; у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 48; у Жидачівській ЦРЛ (100) – 62; у Пустомитівській ЦРЛ (80) – 56; у Самбірській ЦРЛ (50) – 34; у Буській ЦРЛ (80) – 58.

Нагадаємо, з кінця жовтня вся Львівська область, крім Моршина, перебувала у «червоній» карантинній зоні через спалах коронавірусу. Через місяць захворюваність пішла на спад, тож із 7 грудня Львівщина офіційно перейшла у «жовту» зону епіднебезпеки. Проте фактичних послаблень не відбулося.

Із початку грудня медики фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі. Збільшення рівня захворюваності на Львівщині прогнозують вже після новорічних святкувань.

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