ОСТАННІ НОВИНИ

В реанімації на Львівщині лежить 171 covid-хворий

Наталя Дуляба

|

Станом на неділю, 12 грудня, завантаженість covid-лікарень на Львівщині становить майже 37%. У реанімації лежить 171 хворий. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 275 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 73 хворих, ще 571 людину скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1694 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 261 із них був вакцинований. У реанімації зараз – 171 хворий, 60 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні. Їхня завантаженість зараз становить 32,7%. Найбільше зайнятих ліжок є у Жидачівський, Пустомитівській, Самбірській, Перемишлянській і Буській центральних райлікарнях.

Реклама партнерів

Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

  1. у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 158;
  2. у Центрі легеневого здоров’я (370) – 165;
  3. у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 135;
  4. у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 49;
  5. у львівській лікарні «Укрзалізниці» (100) – 35;
  6. у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 27;
  7. у львівській лікарні швидкої допомоги (830) – 152;
  8. у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0;
  9. у 8-й лікарні Львова (420) – 65;
  10. у 1-й лікарні Львова (225) – 65;
  11. у 5-й лікарні Львова (175) – 53;
  12. у Стрийській міській лікарні (190) – 114;
  13. у Стебницькій міській лікарні (150) – 48;
  14. у Рудківській лікарні (100) – 54;
  15. у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи (200) – 124;
  16. у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 69;
  17. у Сокальській ЦРЛ (326) – 44;
  18. у Жовківській ЦРЛ (100) – 41;
  19. у Золочівській ЦРЛ (210) – 38;
  20. у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 48;
  21. у Жидачівській ЦРЛ (100) – 62;
  22. у Пустомитівській ЦРЛ (80) – 56;
  23. у Самбірській ЦРЛ (50) – 34;
  24. у Буській ЦРЛ (80) – 58.

Нагадаємо, з кінця жовтня вся Львівська область, крім Моршина, перебувала у «червоній» карантинній зоні через спалах коронавірусу. Через місяць захворюваність пішла на спад, тож із 7 грудня Львівщина офіційно перейшла у «жовту» зону епіднебезпеки. Проте фактичних послаблень не відбулося.

Із початку грудня медики фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі. Збільшення рівня захворюваності на Львівщині прогнозують вже після новорічних святкувань.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відмова від поліетилену: скільки тепер коштують пластикові пакети та яка є альтернатива
Вероніка РОЙ
Відмова від поліетилену: скільки тепер коштують пластикові пакети та яка є альтернатива

З 10 грудня в Україні запрацювали обмеження щодо обігу поліетиленових пакетів. Відтепер у магазинах і супермаркетах біль...

У Садового зі скандалом дозволили забудувати «Арсен» 12 будинками
Наталя ДУЛЯБА
У Садового зі скандалом дозволили забудувати «Арсен» 12 будинками

На вул. Княгині Ольги, 120, де знаходиться супермаркет «Арсен», збудують масштабний житлово-офісний комплекс. Він склада...

Стинавське нафтове родовище у Львівській області віддають Ахметову
Григорій ГНЄЗДІЛО
Стинавське нафтове родовище у Львівській області віддають Ахметову

З 2019 року Державна служба геології та надр, яку очолює Роман Опімах, докладає усіх зусиль для того, аби сконцентрувати...

Україна під прицілом кіберзлочинців
Назарій БОЙЧУК
Україна під прицілом кіберзлочинців

В епоху інформаційних технологій неможливо почуватися захищеним у кіберпросторі. З розвитком технологій стрімко зростає ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів