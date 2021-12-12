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Covid на Львівщині: 275 нових хворих, ще 17 померли

Наталя Дуляба

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Станом на ранок неділі, 12 грудня, на Львівщині виявили 275 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали менше восьми сотень людей, ще 17 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 215 018 людей.

Протягом суботи, 11 грудня, лабораторні центри провели лише 1076 ПЛР-тестів, із яких позитивним виявились 275, тобто 25% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 109 осіб – львів’яни.

У розрізі районів всіх нових хворих виявили:

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  • Дрогобицький район – 1
  • Золочівський район – 10
  • Львівський район – 88 (м. Львів – 109)
  • Самбірський район – 10
  • Стрийський район – 33
  • Яворівський район – 13
  • Червоноградський район – 11

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 5744 людей (+17 за останню добу). Побороти недугу зуміли 196 195 пацієнти (+752 за минулу добу).

Нагадаємо, з кінця жовтня вся Львівська область, крім Моршина, перебувала у «червоній» карантинній зоні.

Із 7 грудня Львівщина офіційно перейшла у «жовту» зону епіднебезпеки. Проте фактичних послаблень не відбудеться.

Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. У covid-стаціонарах перебувають менше 1700 хворих, а завантаженість лікарень впала до 31%.

Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.

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