Вчені розробили жуйку, яка може нейтралізувати коронавірус

Вчені Університету Пенсильванії розробили жувальну гумку, яка може нейтралізувати коронавірус у слині. Таким чином, на думку науковців, ймовірно вдасться зменшити ризик зараження Covid-19. Про це пише Укрінформ із посиланням на американський CNBC.

«SARS-CoV-2 розмножується в слинних залозах, і ми знаємо, що коли хтось заражений чхає, кашляє або говорить, частина цього вірусу може досягти інших… Ця жувальна гумка дає можливість нейтралізувати вірус в слині, що дає нам простий спосіб, можливо, зменшити передачу інфекції», – сказав автор дослідження Генрі Деніелл.

Щоб протестувати жуйку, команда вчених виростила ангіотензинперетворюючий фермент 2 (ACE2) в рослинах у поєднанні з іншою сполукою, яка дозволяє білку проникати через слизові поверхні, і включила отриманий рослинний матеріал у жувальну гумку зі смаком кориці.

Інкубація зразків, отриманих з мазків із носогорла від covid-позитивних пацієнтів, показала, що присутній ACE2 може нейтралізувати віруси SARS-CoV-2.

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В інших дослідженнях команди віруси менш патогенні, ніж SARS-CoV-2, були модифіковані для експресії білка-шипу SARS-CoV-2.

Вчені помітили, що жувальна гумка значною мірою запобігала проникненню вірусів або вірусних частинок у клітини, або блокуючи рецептор ACE2 у клітинах, або зв’язуючись безпосередньо з білком спайку.

Зараз дослідницька група працює над отриманням дозволу на проведення клінічного випробування, щоб оцінити, чи є підхід безпечним і ефективним при тестуванні на людях, хворих на коронавірус.

Як писав Львівський портал, зараз світом поширюється новий штам коронавірусу «Омікрон», який вперше виявили наприкінці листопада у Південній Африці. Це вже п’ята мутація Covid-19.

Дотепер «Омікрон» зафіксували у 57 країнах світу, в тому числі й у Румунії – сусідці України. Вчені вже заявили, що цей штам є учетверо заразніший від «Дельти».

У Єврокомісії вже наголосили, що Pfizer потрібно адаптувати до «Омікрону». В ефективності вакцини проти цього штаму вже засумнівався й директор Moderna.

Компанії Pfizer та BioNTech сподіваються розробити вакцину проти «Омікрону» до березня 2022 року.

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