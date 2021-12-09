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Понад пів мільйона мешканців Львівщини повністю провакцинувались від Сovid-19

Аліса Белей

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Львівщина перетнула показник у пів мільйона повністю провакцинованих від коронавірусу мешканців. Станом на четвер, 9 грудня, два необхідні щеплення мають майже 787 тисяч людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

На Львівщині у середу, 8 грудня, щеплення від коронавірусу отримали 12 799 осіб. Так, 3 980 осіб отримали першу дозу вакцини та 8 819 – другу дозу. Загалом на Львівщині станом на 9 грудня провели 1 722 642 щеплення (з них 786 742 – другою дозою).

Мешканці області робили щеплення такими вакцинами: «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» – 184 427, «Coronavac» – 485 187, «Pfizer» – 831 788, «Moderna» – 182 837.

Нагадаємо, на Львівщині знизились показники вакцинації від коронавірусу, тому мешканців закликають робити щеплення, аби безпечно відсвяткувати Новий рік та Різдво.

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Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

З 7 грудня Львівщина офіційно перейшла у «жовту» зону епіднебезпеки. Проте фактичних послаблень не відбудеться.

Також на Львівщині з 9 по 12 грудня працюватимуть 35 центрів вакцинації. Графіки їх роботи дивіться за цим посиланням.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу.

Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Додамо, що нещодавно МОЗ затвердило та оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

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