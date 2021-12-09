На Львівщині госпіталізували ще майже півтори сотні хворих хворих. Завантаженість сovid-лікарень

Станом на четвер, 9 грудня, завантаженість covid–лікарень на Львівщині знизилась до 34%. Але водночас у реанімації лежать більше півтори сотні хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Коронавірус виявили ще у 745 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 134 хворих, ще 1128 людей скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1775 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 293 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 173 хворих, 65 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.
На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 23 лікарні. У шести із них вільних місць залишилось небагато.
Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус знизилась до 34,36% і виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):
- у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 171
- у Центрі легеневого здоров’я (370) – 171
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 151
- у ЛОКЛ (120) – 48 у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 32
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 24
- у ЛШМД (830) – 165
- у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0
- у 8–й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 70
- у 1–й МКЛ м. Львова (225) – 65
- у 5–й МКЛ м. Львова (175) – 52
- у Стрийській міській лікарні (190) – 111
- у Стебницькій міській лікарні (150) – 62
- у Рудківській лікарні (100) – 52
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 127
- у Кам’янка–Бузькій ЦРЛ (160) – 65
- у Сокальській ЦРЛ (326) – 46
- у Жидачівській ЦРЛ (100) – 65
- у Пустомитівській (80) – 53
- у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 48
- у Жовківській ЦРЛ (100) – 51
- у Самбірській ЦРЛ (50) – 36
- у Буській ЦРЛ (80) – 66
- у Золочівській ЦРЛ (210) – 41
Нагадаємо, вся Львівщина, крім Моршина, «почервоніла» 30 жовтня. Втім показникам цієї найсуворішої карантинної зони область не відповідає ще з кінця листопада.
Тоді ж Львівщина й мала покинути її, однак ЛОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у цій зоні карантину, аби уникнути росту захворюваності.
Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. Станом 6 грудня у covid-стаціонарах перебували майже 1900 хворих, а завантаженість лікарень впала до 36%.
Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.
З 7 грудня Львівщина офіційно перейшла у «жовту» зону епіднебезпеки. Проте фактичних послаблень не відбудеться.
Також на Львівщині з 9 по 12 грудня працюватимуть 35 центрів вакцинації. Графіки їх роботи дивіться за цим посиланням.
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Аліса Белей