На Львівщині госпіталізували ще майже півтори сотні хворих хворих. Завантаженість сovid-лікарень

Станом на четвер, 9 грудня, завантаженість covid–лікарень на Львівщині знизилась до 34%. Але водночас у реанімації лежать більше півтори сотні хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 745 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 134 хворих, ще 1128 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1775 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 293 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 173 хворих, 65 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 23 лікарні. У шести із них вільних місць залишилось небагато.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус знизилась до 34,36% і виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 171

у Центрі легеневого здоров’я (370) – 171

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 151

у ЛОКЛ (120) – 48 у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 32

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 24

у ЛШМД (830) – 165

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0

у 8–й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 70

у 1–й МКЛ м. Львова (225) – 65

у 5–й МКЛ м. Львова (175) – 52

у Стрийській міській лікарні (190) – 111

у Стебницькій міській лікарні (150) – 62

у Рудківській лікарні (100) – 52

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 127

у Кам’янка–Бузькій ЦРЛ (160) – 65

у Сокальській ЦРЛ (326) – 46

у Жидачівській ЦРЛ (100) – 65

у Пустомитівській (80) – 53

у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 48

у Жовківській ЦРЛ (100) – 51

у Самбірській ЦРЛ (50) – 36

у Буській ЦРЛ (80) – 66

у Золочівській ЦРЛ (210) – 41

Нагадаємо, вся Львівщина, крім Моршина, «почервоніла» 30 жовтня. Втім показникам цієї найсуворішої карантинної зони область не відповідає ще з кінця листопада.

Тоді ж Львівщина й мала покинути її, однак ЛОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у цій зоні карантину, аби уникнути росту захворюваності.

Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. Станом 6 грудня у covid-стаціонарах перебували майже 1900 хворих, а завантаженість лікарень впала до 36%.

Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

З 7 грудня Львівщина офіційно перейшла у «жовту» зону епіднебезпеки. Проте фактичних послаблень не відбудеться.

Також на Львівщині з 9 по 12 грудня працюватимуть 35 центрів вакцинації. Графіки їх роботи дивіться за цим посиланням.

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