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У реанімації з коронавірусом перебуває 204 жителів Львівщини

Андрій Котенський

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Станом на ранок неділі, 5 грудня, на Львівщині в реанімації перебуває 204 пацієнтів, з підтвердженим діагнозом COVID-19. З них на апаратах ШВЛ – 77 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

 

За минулу добу до лікарні із діагнозом COVID-19 госпіталізували 101 особу. Ще 658 осіб скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах перебувають 1992 особи. Ліжкова мережа заповнена на 38,56 %.

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Серед госпіталізованих – 159 людей були вакциновані двома дозами (8% від числа госпіталізованих).

Нагадаємо, що за попередню добу коронавірус забрав 19 життів на Львівщині.

За показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» covid-зони з кінця листопада. Проте Львівська ОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у цій зоні карантину, аби уникнути росту захворюваності.

У найсуворішу «червону» карантинну зону вся Львівська область, крім Моршина, потрапила ще 30 жовтня.

Тепер у ЛОДА кажуть, що більше не проситимуть, аби Львівщина залишалась  у «червоній» зоні, тому вийти з неї область може 6 грудня. Що ж зміниться після цього, читайте тут.

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