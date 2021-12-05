Від коронавірусу на Львівщині померло ще 19 людей

Станом на ранок неділі, 5 грудня, на Львівщині виявили 259 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 783 особи, ще 19 людей померло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

За попередню добу у Львівській області провели 1041 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 259 осіб.

Нові випадки захворювання у розрізі районів:

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Дрогобицький: 25

Золочівський: 8

Львівський: 159 (м. Львів – 77 )

Самбірський: 6

Стрийський: 31

Яворівський: 10

Червоноградський: 20

Загалом від початку пандемії коронавірусну інфекцію виявлено у 211865 (+259) осіб, 5582 (+19) людини померло, а 186727 (+783) пацієнтів одужало.

Нагадаємо, за показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» covid-зони з кінця листопада. Проте Львівська ОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у цій зоні карантину, аби уникнути росту захворюваності.

У найсуворішу «червону» карантинну зону вся Львівська область, крім Моршина, потрапила ще 30 жовтня.

Тепер у ЛОДА кажуть, що більше не проситимуть, аби Львівщина залишалась у «червоній» зоні, тому вийти з неї область може 6 грудня. Що ж зміниться після цього, читайте тут.

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