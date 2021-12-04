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На Львівщині у реанімації перебуває 196 ковід-пацієнтів

Андрій Котенський

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Станом на ранок суботи, 4 грудня, на Львівщині в реанімації перебуває 196 пацієнтів, з підтвердженим діагнозом COVID-19. З них на апаратах ШВЛ – 73 людини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

За минулу добу до лікарні із діагнозом COVID-19 госпіталізували 171 особу. Ще 1316 осіб скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах перебувають 1970 осіб. Ліжкова мережа заповнена на 38,13 %.

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Серед госпіталізованих – 160 людей були вакциновані двома дозами (8% від числа госпіталізованих).

Нагадаємо, що за попередню добу коронавірус забрав 25 життів на Львівщині.

За показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» covid-зони з кінця листопада. Проте Львівська ОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у цій зоні карантину, аби уникнути росту захворюваності.

У найсуворішу «червону» карантинну зону вся Львівська область, крім Моршина, потрапила ще 30 жовтня.

Тепер у ЛОДА кажуть, що більше не проситимуть, аби Львівщина залишалась  у «червоній» зоні, тому вийти з неї область може 6 грудня. Що ж зміниться після цього, читайте тут.

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