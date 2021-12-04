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Коронавірус на Львівщині забрав ще 25 життів

Андрій Котенський

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Станом на ранок суботи, 4 грудня, на Львівщині виявили 739 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 1225 осіб, ще 25 людей померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

За попередню добу у Львівській області провели 1716 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 739 осіб.

Нові випадки захворювання у розрізі районів:

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Дрогобицький: 34

Золочівський: 67

Львівський: 386 (м. Львів – 216 )

Самбірський: 19

Стрийський: 120

Яворівський: 25

Червоноградський: 88

Загалом від початку пандемії коронавірусну інфекцію виявлено у 211606 осіб, 5563 людини померло, а 186727 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, за показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» covid-зони з кінця листопада. Проте Львівська ОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у цій зоні карантину, аби уникнути росту захворюваності.

У найсуворішу «червону» карантинну зону вся Львівська область, крім Моршина, потрапила ще 30 жовтня.

Тепер у ЛОДА кажуть, що більше не проситимуть, аби Львівщина залишалась  у «червоній» зоні, тому вийти з неї область може 6 грудня. Що ж зміниться після цього, читайте тут.

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