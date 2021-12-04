Коронавірус на Львівщині забрав ще 25 життів

Станом на ранок суботи, 4 грудня, на Львівщині виявили 739 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 1225 осіб, ще 25 людей померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
За попередню добу у Львівській області провели 1716 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 739 осіб.
Нові випадки захворювання у розрізі районів:
Дрогобицький: 34
Золочівський: 67
Львівський: 386 (м. Львів – 216 )
Самбірський: 19
Стрийський: 120
Яворівський: 25
Червоноградський: 88
Загалом від початку пандемії коронавірусну інфекцію виявлено у 211606 осіб, 5563 людини померло, а 186727 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, за показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» covid-зони з кінця листопада. Проте Львівська ОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у цій зоні карантину, аби уникнути росту захворюваності.
У найсуворішу «червону» карантинну зону вся Львівська область, крім Моршина, потрапила ще 30 жовтня.
Тепер у ЛОДА кажуть, що більше не проситимуть, аби Львівщина залишалась у «червоній» зоні, тому вийти з неї область може 6 грудня. Що ж зміниться після цього, читайте тут.
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Андрій Котенський