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SkyUp дозволили відкрити зі Львова чотири нові рейси

Наталя Дуляба

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Державіаслужба України дала дозвіл українському лоукостеру SkyUp виконувати чотири нові рейси зі Львова в Грецію, Іспанію та Австрію. Про це йдеться у відповідному рішенні, опублікованому на сайті Державіаслужби.

Так, навесні 2022 року SkyUp відкриє зі Львова чотири нові напрямки:

  • Львів – Салоніки (Греція) – з 21 травня;
  • Львів – Валенсія (Іспанія) – з 15 квітня;
  • Львів – Мадрид (Іспанія) – з 21 березня;
  • Львів – Відень (Австрія) – з 15 квітня.

Рейси за новими напрямками зі Львова виконуватимуть двічі на тиждень. Про вартість квитків поки ще нічого не відомо.

Також Державіаслужба дозволила SkyUp відновити регулярні рейси зі Львова до Ларнаки (Кіпр), які компанія закрила цьогоріч у травні. Польоти знову стартують з 23 квітня 2022 року, частота – раз на тиждень.

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Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air також уже анонсувала відкриття зі Львова рейсів до Валенсії, Салонік та Мадриду.

Львівський портал також писав про те, куди можна полетіти зі Львова цього зимового сезону. Із детальним переліком напрямків і вартістю квитків можна ознайомитись за цим посиланням.

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