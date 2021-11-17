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Зі Львова до Валенсії: Wizz Air відкриває прямий рейс

Аліса Белей

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Угорський лоукостер Wizz Air відкриє новий прямий рейс зі Львова до міста Валенсія, що в Іспанії. Польоти стартують з липня 2022 року. Про це пише Lowcostavia.

Прямі авіасполучення Львів – Валенсія почнуть обслуговувати з 1 липня 2022 року.

Літаки здійснюватимуть рейси двічі на тиждень: щопонеділка та щоп’ятниці. Виліт зі Львова о 18:35, повернення з Валенсії о 21:50, тривалість польоту 3 години 30 хвилин.

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Квитки вже в продажу на сайті авіакомпанії. Приклади бронювання квитків:

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що Wizz Air відкрив базу в аеропорту «Львів» і забазував у місті свій перший літак. А також, що Wizz Air відкриває 9 нових маршрутів зі Львова.

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Фото – з мережі Інтернет

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