Лоукостер SkyUp скасував рейс зі Львова на Кіпр

Авіакомпанія SkyUp скасувала рейси на трьох міжнародних та двох внутрішніх маршрутах. Зокрема, закрито продаж квитків на напрямок Львів – Ларнака. Про це повідомляє Lowcost Avia.

Так, авіаперевізник SkyUp Airlines скасував рейси зі Львова в Ларнаку, а також із Запоріжжя в Одесу, Львів, Ларнаку та Барселону.

Перелік скасованих рейсів SkyUp:

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Львів – Ларнака

Запоріжжя – Одеса

Запоріжжя – Львів

Запоріжжя – Барселона

Запоріжжя – Ларнака

Також тиждень тому лоукостер скасував 8 міжнародних рейсів:

Київ – Братислава

Львів – Братислава

Харків – Братислава

Київ – Брно

Харків – Прага

Запоріжжя – Прага

Київ – Гданськ

Київ – Кос

Зазначимо, що у квітні SkyUp скасував 16 міжнародних напрямків. Зі Львова з розкладу прибрали 5 рейсів – в Лодзь, Аліканте, Мілан (Бергамо), Прагу та Париж (Бове).З Києва було скасовано 11 рейсів: в Остраву, Копенгаген, Амман, Стокгольм, Мюнхен, Штутгард, Дюссельдорф, Гамбург, Нюрнберг, Ганновер та Берлін.

Загалом, за останні два місяці SkyUp скасував майже 30 напрямків.

Нагадаємо, що Державіаслужба анулювала права лоукостера SkyUp на здійснення польотів на 33 маршрутах.

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Фото Юрія Танчина