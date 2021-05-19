Лоукостер SkyUp скасував рейс зі Львова на Кіпр

Авіакомпанія SkyUp скасувала рейси на трьох міжнародних та двох внутрішніх маршрутах. Зокрема, закрито продаж квитків на напрямок Львів – Ларнака. Про це повідомляє Lowcost Avia.
Так, авіаперевізник SkyUp Airlines скасував рейси зі Львова в Ларнаку, а також із Запоріжжя в Одесу, Львів, Ларнаку та Барселону.
Перелік скасованих рейсів SkyUp:
- Львів – Ларнака
- Запоріжжя – Одеса
- Запоріжжя – Львів
- Запоріжжя – Барселона
- Запоріжжя – Ларнака
Також тиждень тому лоукостер скасував 8 міжнародних рейсів:
- Київ – Братислава
- Львів – Братислава
- Харків – Братислава
- Київ – Брно
- Харків – Прага
- Запоріжжя – Прага
- Київ – Гданськ
- Київ – Кос
Зазначимо, що у квітні SkyUp скасував 16 міжнародних напрямків. Зі Львова з розкладу прибрали 5 рейсів – в Лодзь, Аліканте, Мілан (Бергамо), Прагу та Париж (Бове).З Києва було скасовано 11 рейсів: в Остраву, Копенгаген, Амман, Стокгольм, Мюнхен, Штутгард, Дюссельдорф, Гамбург, Нюрнберг, Ганновер та Берлін.
Загалом, за останні два місяці SkyUp скасував майже 30 напрямків.
Нагадаємо, що Державіаслужба анулювала права лоукостера SkyUp на здійснення польотів на 33 маршрутах.
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Фото Юрія Танчина
Юлія Осим