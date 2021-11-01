У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» переходить на зимовий розклад виконання рейсів. Згідно з оновленою програмою польотів, яка є у розпорядженні Львівського порталу, повітряне сполучення Львова охопить близько 40 міст.

Список напрямків зимової навігації:

Київ – столиця України. Одне з найбільших і найстаріших міст Європи. У серці України є чимало визначних місць, які можна довго перелічувати. Побувати в Києві варто хоча б через легендарну центральну площу міста – Майдан Незалежності.

Польоти зі Львова до Києва щоденні, здійснюється по 3-4 рейси за день. Аби найшвидше дістатися столиці з аеропорту «Львів» доведеться викласти щонайменше 1148 грн за квиток на літак авіакомпанії «Мотор Січ», вартість квитків «Рози вітрів» стартує від 1822 грн. В рази дешевше дістатися до Києва можна з пересадками у аеропортах Європи, і якщо завчасно спланувати поїздку то можна вкластися у 582 грн.

Відень – столиця Австрії. Австрійська перлина розташована в підніжжі Альп. Старе місто внесене до переліку Культурної спадщини ЮНЕСКО. Гордістю міста можна вважати Віденську оперу – одну із найвідоміших у світі. Також варто згадати про палац Бельведер – розкішний бароковий палацовий комплекс та будинок парламенту Австрії. Осередком українського життя в австрійському Відні є центральна греко-католицька парафія при церкві святої великомучениці Варвари на Постґассе.

Сполучення із Віднем до кінця року відбуватимуться по понеділках, середах, четвергах та п’ятницях, авіакомпанією Austrian Airlines. І нового року кількість польотів зросте до п’яти у тиждень, а з квітня заплановані щоденні рейси. Вартість квитка в один бік стартує від 7248 гривень. Є значно дешевші варіанти, але летіти доведеться із пересадкою.

Стамбул – найбільше місто не лише Туреччини, а й Європи. У ньому проживає близько 25 мільйонів людей. Визначні місця Стамбула годі перелічити, але найвизначніші з них: Софійський собор – одна з найвеличніших пам’яток візантійської архітектури, Блакитна мечеть, або Мечеть Султанахмет – одна з найгарніших мечетей Стамбула, Церква Хора, що також називається музеєм Каріє, Церква святої Ірини, що збудована на місці храму Афродіти і є однією з найдавніших пам’яток християнства.

Зі Львова до Стамбула літають відразу три авіакомпанії – турецькі Turkish Airlines та Pegasus, а також українська Sky Up. Польоти до аеропортів Стамбула виконуються по 2-4 рази на день. Вартість квитка стартує від 1083 грн.

Франкфурт – фінансове серце Німеччини із найбільшими хмарочосами у Європі. Попри сучасну інфраструктуру і забудову, франкфуртці ідеально відновили свої найбільші історичні пам’ятки, яких після ІІ світової війни вбереглося дуже мало. У туристичний маршрут радять включити: Ремерберг – центр старого міста, Собор святого Варфоломія, відбудовану церкву Паульскірхе та Стару оперу, музей Штедель. Побачити усю велич міста можна під час екскурсії по ріці Майн, а любителям прикупитися не можна оминути Цайль – центральну пішохідну вулицю із масою торгових центрів і брендових магазинів.

Прямі рейси зі Львова до Франкфурта мало не щодня здійснюються авіакомпанією Lufthansa. Вартість квитків від 3326 грн. Доступні дешевші варіанти, але з пересадкою.

Варшава – столиця Польщі. Велична Варшава вражає відбудованим після Другої світової війни Старим Містом, королівським замком та незліченною кількістю музеїв.

У зимовому сезоні Варшава залишається щоденним сполученням Львова. Перевізники LOT Polish Airlines, Ryanair та Wizz Air здійснюватимуть щодня по 2-4 рейси. Віртість квитка в один бік страртує всього від 245 грн.

Мінськ – столиця Білорусі. Розташований на річці Свіслоч і належить до числа найстарших міст Європи.

Як відомо, наразі діє заборона на польоти між Україно та Білоруссю, що запроваджена від 29 травня 2021 року через примусову посадку літака режимом Лукашенка. 23 травня літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса примусово приземлили у Мінську щоб затримати відомого білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Очікується, що щоденне сполучення Мінська зі Львовом буде відновлено із 15 грудня 2021 року. Слоти у аеропорту уже заброньовано, але продажу квитків наразі немає через заборону, яка досі нескасована.

Манчестер – головне місто північно-західного району Англії. Мегаполіс є третім за кількістю населення у Великої Британії, а також другим після Лондона британським центром культури та мистецтва. Місто розташоване поблизу західного схилу Пеннін, на річці Ірвелл. Тут знаходиться найбільший університет Сполученого Королівства в якому навчається понад 30 000 студентів.

Манчестер – місто різних архітектурних стилів, починаючи з вікторіанської до сучасної архітектури. Міська ратуша на Альберт-сквер, що збудована в неоготичному стилі, вважається однією з найважливіших будівель вікторіанської Англії. Будівля використовується у кінематографі як заміна Вестмінстерського палацу, фільмування в якому заборонене. На півночі міста розташований найбільший муніципальний парк Європи – Хітон парк, що охоплює 250 га.

Манчестр – новий напрямок для Львова від авіакомпанії Ryanair. Польоти стартують із 5 листопада по понеділках та п’ятницях. Наразі квитки продають за акційною ціною – від 155 грн в один бік.

Лондон – столиця Великої Британії, розташована на річці Темза. Перелічувати визначні місця Лондона можна довго, але неодмінно варто побачити: Тауер, історичне поселення в Гринвічі, Королівський ботанічний сад й район Вестмінстера, який включає в себе Вестмінстерський палац, Вестмінстерське абатство й церкву св. Маргарити. Сучасною туристичною Меккою є Лондонське око – колесо огляду, що стало новим символом міста.

Місто є найбільшим чи одним з двох найбільших (нарівні з Нью-Йорком) фінансових центрів і бізнес-хабів у світі. Водночас якщо вас цікавить культурне життя міста то обовязково варто відвідати район Південного Кенсінгтона, де зосереджено найьільше лондонських музеїв.

Польоти до Лондона відбуватимуться 6-7 разів на тиждень авіакомпаніями Wizz Air та Ryanair. Вартість квитків стартує від 339 грн.

Дюссельдорф – місто на заході Німеччини, у Рейнсько-Рурському регіоні. Це одне із найсучасніших і економічно розвинених міст Німеччини.

Цікаво, що старе місто було майже повністю знищене у часи ІІ світової війни та бережно відновлене за старими документами. Однією із головних окрас міста є набережна на березі ріки Рейн.

Польоти до дюссельдорфського аеропорту «Веце» із частотою два рейси у тиждень здійснює авіакомпанія Ryanair. Вартість квитків стартує від 245 грн в один бік.

Краків – мальовниче місто на березі Вісли. Це одне з найстаріших міст Польщі, з багатою культурною і архітектурною спадщиною. Старе Місто – скарбниця шедеврів мистецтва та цінних пам’яток архітектури. Тут розташовано понад 1200 пам’яток, які представляють усі стилі архітектури, від середньовіччя до новітніх часів.

Краківська площа Ринок належить до найбільших у Європі, залишається незмінною з 1257-го року. Історичний центр Кракова належить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Польоти зі Львова до Кракова здійснює авіакомпанія Ryanair по вівторках, четвергах і суботах. Вартість квитків стартує від 245 грн.

Познань – місто в центральній частині західної Польщі, на річці Варта. Це одне з найстаріших польських міст. Культурне життя міста багате й розмаїте. Надзвичайною гордістю міста є його музеї та музейні об’єкти, які варто побачити на власні очі.

По два рейси зі Львова до Познані здійснює Ryanair та Wizz Air. Польоти виконуються по понеділках, середах, п’ятницях та неділях. Вартість квитків в один бік стартує від 245 грн

Рига – столиця Латвії. Найбільший культурний центр Східної Балтики – після річної перерви знову стане доступною до Львова. Місто розташоване на березі Ризької затоки Балтійського моря. Старовинний центр із затишними вузенькими вуличками з бруківки та гострими шпилями давніх дзвіниць внесено у список світової спадщини ЮНЕСКО.

Латвійська авіакомпанія airBaltic на зиму призупиняє польоти зі Львова до Риги, однак на маршрут із 18 листопада виходить перевізник Ryanair, який здійснюватиме два рейси в тиждень по четвергах та неділях. Вартість квитка в один бік стартує від сиволічних 245 грн.

Каунас – литовське портове містечко на річці Німан. Місто оточене 12 старовинними фортецями, які зв’язані між собою тунелями. Серед значущої архітектури залишки Каунаського замку, костел Вітовта, кафедральний собор Петра і Павла, палац Масальських і багато інших древніх цікавих споруд.

Польоти до Каунасу здійснює авіакомпанія Ryanair, з частотою два рейси у тиждень, по вівторках та суботах. Вартість квитків стартує від 245 грн в один бік.

Неаполь – це найбільше місто південної Італії, розташоване у підніжжі вулкану Везувій на північному узбережжі Неаполітанської затоки Тірренського моря. Неаполь був заснований греками і вважається справжньою перлиною півдня країни. Варто також згадати, що тут знаходиться найбільший археологічний музей Європи – Національний Археологічний музей.

Польоти до Неаполя здійснюють два перевізники Ryanair та Wizz Air, із сумарною частотою рейсів – 6 разів на тиждень. Вартість квитків стартує від 245 гривень.

Барі – портове місто в Південній Італії. Давнє місто, має багато старовинних пам’яток архітектури. Порт міста є найбільшим пасажирським портом Адріатичного моря. Будучи у цьому місті обов’язково відвідайте Базиліку Святого Миколая Чудотворця, де зберігаються його мощі.

Польоти до Барі здійснює лоукост Ryanair із частотою два рейси в тиждень по середах та неділях. Зараз можна знайти квитки за акційною ціною від 155 грн в один бік.

Рим – столиця Італії, одне з найстаріших міст світу. «Вічне місто» багате на древні архітектурні пам’ятки та неймовірні палаци та фонтани. Водночас Рим є містом паломників, адже посеред Риму є найменша у світі незалежна держава – Ватикан, що є резиденцією Понтифіка Папи Римського.

Сполучення Львова з Римом взимку здійснюватиметься п’ять раз на тиждень авіалініями Ryanair та Wizz Air за ціною від 300 грн в один бік.

Болонья – одне з найважливіших міст Італії. У місті знаходиться найстаріший університет у світі, заснований у 1088 році. Болонья також відома своїми вежами та довгими галереями і має добре збережений історичний центр.

Сполучення Болоньї зі Львовом виконуватиме Ryanair із частотою два рейси на тиждень по понеділках та п’ятницях за ціною від 155 грн в один бік.

Турин – діловий та культурний центр на північному заході Італії. Розміщений в Альпах на західному березі річки По.

Перебуваючи у Турині обовязково відвідайте Туринський Собор (Duomodi Torino), саме тут зберігається легендарна Туринська плащениця Ісуса Христа, площу Кастелло – центр старого міста де знаходяться усі важливі історичні пам’ятки – Палац Мадама, Королівський театр, Королівський палац. Прогуляйтесь Віа Гарібальді – однією із найдовших пішохідних вулиць Європи та відвідайте Museo dell’Automobile – найбільший автомобільний музей Європи. Muzeo Egizio – другий за величиною у світі музей єгипетської культури. Замок Валентина, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО.

Польоти зі Львова до Турина виконуватиме Ryanair із частотою два рейси на тиждень по понеділках та п’ятницях за ціною від 155 грн в один бік.

Піза – містечко та муніципалітет в Італії, відоме завдяки падаючій Пізанській вежі. Вежа – далеко не єдина пам’ятка архітектури цього прекрасного міста. У Пізі вражаючий список об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це й кафедральний собор, баптистерій, Кампо-Санту, Поле Чудес, Санта-Марія-делла-Спина.

Польоти зі Львова до Пізи здійснюються авіакомпанією Ryanair, з частотою двічі на тиждень по вівторках та суботах. Вартість квитків стартує від 155 грн в один бік.

Вроцлав – побратим Львова, одне із найстаріших міст Польщі. Вроцлав розташований у Центральній Європі, в Нижній Сілезії, на північ від Судетів. Тут протікають п’ять річок – Одра та 4 її притоки. У мальовничому місті налічується 117 мостів і 12 островів.

Польоти до Вроцлаву здійснює два авіаперевізника Wizz Air та Ryanair. Вартість квитків стартує від 245 грн в один бік.

Палермо – серце Сицилії (Італія). Це місто просякнуте давньою історією і культурою. Воно поєднує красиву архітектуру з дивовижними морськими пейзажами, славиться чарівними площами й атмосферними вуличками, вражаючими церквами та розкішними палацами, симпатичними ринками та затишними ресторанчиками.

Палермо із Льовом поєднала авіакомпанія Ryanair. Польоти виконуються двічі на тиждень по суботах та вівторках. Вартість квитків стартує від 245 грн в один бік.

Венеція – місто та муніципалітет на північному сході Італії. Значний туристичний центр розміщений на 117 невеликих островах у Венеціанській лагуні Адріатичного моря. Це одне із найкрасивіших і найромантичніших міст світу. Будучи тут неодмінно відвідайте центральну площу міста – Площу святого Марка та Великий канал.

Сполучення із Венецією здійснюватиметься двічі на тиждень по вівторках та суботах. Авіакомпанія Ryanair реалізовує квитки за ціною від 245 грн в один бік.

Братислава – столиця Словацької республіки, місто в центральній Європі. Мальовниче місто примітне також тим, що є єдиною столицею світу, яка безпосередньо має кордони з двома іншими державами – Австрією й Угорщиною. У самій Братиславі багато палаців, церков, музеїв та пам’ятних місць, тож туристам є на що подивитися.

Польоти зі Львова до Братислави відновляться із 17 грудня з частотою два рази на тиждень по понеділках та п’ятницях авіакомпанією Wizz Air. Вартість квитків стартує від 435грн в один бік. Також слоти на цей напрямок з початку грудня забронювала авіакомпанія Ryanair, щоправда квитки ще не надійшли у продаж.

Будапешт – столиця Угорщини. Неймовірної краси місто розкинулося на річці Дунай та відоме своєю приголомшливою архітектурою, багатою історією, лікувальними лазнями та нічними клубами.

Візиткою Будапешта безумовно є розкішна готична будівля парламенту, розташована на площі Лайоша Кошута. Також не оминіть увагу Замкову гору із величною Будайською фортецею, Рибальський бастіон та захоплюючий Міст Сечені.

Рейси до Будапешта по середах та неділях виконує авіаперевізник Ryanair, за ціною від 245 грн в один бік. Із 12 грудня очікується повернення на це й же маршрут перевізника Wizz Air.

Дортмунд – місто на заході Німеччини. Будучи в цьому місті, неодмінно відвідайте Westfalenpark, Стару ратушу, промисловий музей Zollern, головну туристичну артерію Westenhellweg та гордість міста – Музей пивоваріння.

Польоти до Дортмунда здійснюються два рази на тиждень по понеділках та п’ятницях авіакомпанією Wizz Air. Вартість квитків в один бік стартує від 956 грн.

Катовіце. Багато хто вважає це суто трансферним містом, але це не так. Одне з найдивовижніших місць – велетенський парк площею 72 га, що розташований за 10-15 хвилин їзди від центру міста. Із Катовіце туристам рукою подати до сумнозвісного концтабору Аушвіц-Біркенау.

Польоти до Катовіце відновлює авіакомпанія Wizz Air із 17 грудня із частотою два рази на тиждень по понеділках та п’ятницях, за ціною від 489 грн в один бік.

Вільнюс – столиця Литви і найбільше місто країни, розташоване на річці Няріс. Найдавніша частина литовської столиці – Старе місто. Його вигляд захоплює різноманітністю архітектурних стилів і епох. Туристам радять обов’язково відвідати Замкову гору, Ратушну і Кафедральну площі та Ворота Світанку – єдині з дев’яти оборонних воріт Вільнюса, що збереглися донині.

Міста-побратими Львів та Вільнюс знову будуть поєднані прямими авіарейсами компанії Wizz Air із 19 грудня. Польоти здійснюються двічі на тиждень по середах та неділях за ціною від 809 грн.

Біллунн – невелике містечко в Данії, найбільш відоме розташуванням в ньому штаб-квартири The Lego Group, та першим у світі Леголендом.

Новий напрямок для Львова мав стартувати ще весною, але перевізник Wizz Air через пандемію коронавірусу відклав перші рейси аж до грудня. Вартість “зимових” квитків стартує від 489 грн в один бік. У січні-березні очікується зупинка у виконанні рейсів до Біллунна, але з кінця березня польоти мають відновити на регулярній основі по понеділках та п’ятницях.

Гданськ – місто на півночі Польщі, лежить на березі Гданської затоки Балтійського моря, у гирлі річки Вісла, столиця Поморського воєводства. Місто є великим портом із низкою музеїв.

Польоти до Гданська виконує Wizz Air по четвергах та неділях. Вартість квитків на сьогодні стартує від 1229 грн.

Мілан – місто в північній Італії – головний центр міжнародного туризму. Як відомо, Мілан є однією зі столиць моди. У місті діють світові центри моди Джорджо Армані, Роберто Каваллі, Versace та інші.

Польоти до Мілану виконуються чотири рази на тиждень авіакомпаніями Ryanair та Wizz Air (по вівторках, середах, суботах і неділях). Вартість квитків до Мілану стартують від 495 грн.

Ларнака – портове місто на південно-східному узбережжі Кіпру. Візитівкою Ларнаки, поза сумнівом є набережна Фіникудес, проте також не слід забувати, що тут знаходиться церква святого Лазаря, першого єпископа цього міста, того самого якого Ісус Христос воскресив з мертвих. Святиня була побудована на тому місці, де Лазар був похоронений удруге.

Виконує польоти зі Львова до Ларнаки авіаперевізник Wizz Air, з частотою два рази на тиждень (по понеділках та п’ятницях), за ціною від 909 грн в один бік.

Пардубиці – місто в Східній Чехії, розташоване в місці злиття річок Лаби та Хрудімки. Це великий культурний і економічний та освітній центр. Головна окрасами міста є Пардубицький замок, костел святого Варфоломія, історичний центр Старого міста.

Польоти до Пардубиці виконуватиме перевізник Wizz Air по вівторках, четвергах та суботах. Вартість квитків від 809 грн в один бік.

Берлін – столиця Німеччини. Найбільше місто країни, друге за населенням місто ЄС після Лондона. Важливий політичний, інформаційний, культурний та науковий центр Європи. Одне з найвідвідуваніших міст континенту. Численні університети, дослідницькі лабораторії, театри й музеї заслужили міжнародне визнання.

Польоти до Берліну на регулярній основі виконує авіакомпанія Wizz Air (по вівторках, четвергах та суботах). Вартість квитків стартує від 969 грн в один бік.

Меммінген – невеличке містечко в окрузі Швабія, що знаходиться в федеральній землі Баварія (Німеччина). Мемінген – побратим українського Чернігова і попри добре збережену стару частину міста – нічим особливим не вирізняється. Щоправда, звідси «рукою подати» до Ліхтенштейну та Швейцарії. Окрім того, місцевий аеропорт може бути хорошим трансфером для подорожуючих до екзотичного Марокко та міст південної Європи.

Польоти зі Львова до Меммінгена здійснюють чотири рази на тиждень авіакомпанією Ryanair та Wizz Air (по середах, п’ятницях та неділях). У листопаді вартість квитків стартує від 245 грн.

Хургада – єгипетське туристичне місто розташоване на західному узбережжі Червоного моря з якого зазвичай вибираються побачити легендарного Сфінкса та піраміди у Гізі.

У зимовій навігації сполучення виконуватимуться чотирма авіакомпаніями – «Розою вітрів», МАУ, Bees Airline та Sky Up. Традиційно квитки на цей напрямок бронюють туроперати і вартість прямих рейсів може сягати понад 5 тис. грн. Утім дістатися Хургади можна з пересадкою, за ціною від 2650 грн в одну сторону.

Даммам – місто-порт у Саудівській Аравії, столиця східної провінції Еш-Шаркійя. Регіон відомий своїми найбільшими у світі родовищами нафти. Місто розташоване на західному березі Перської затоки. Ед-Даммам третє за населенням місто країни та найбільший порт у Перській затоці.

Польоти до Даммаму виконуються щосуботи авіаперевізником Sky Up, за ціною від 8465 грн в один бік.

Анталія – портове місто-курорт на Середземному морі на південному узбережжі Туреччини. Це мальовниче місце, де гори зустрічаються з морем, де є великі і зелені каньйони, пляжі із золотим піском і захоплюючі дух водоспади малюють надзвичайної краси картину, на тлі якої створювалася багата історія регіону.

На маршруті здебільшого чартерних рейсів до Анталії на зиму залишається два авіаперевізники – «Азур Ейр Україна» та Sky Up. Аби дістатися курортного міста зі Львова з пересадкою необхідно викласти від 1927 грн в один бік.

Шарм-еш-Шейх – туристичний центр Єгипту, що розташований на півдні Синайського півострова, на північному узбережжі Червоного моря.

Сполучення з курортом Єгипту не припиняється і в зимовий період. Польоти виконують чотири авіаперевізника «Азур Ейр Україна»,, «Роза вітрів», Sky Up та Bees Airline. На жаль, усі місця на чартерних рейсах вже заброньовано під тури, а у вільному доступі квитки із пересадкою можна знайти від 2141 грн.

Марса-Алам – невелике курортне місто в губернаторстві червоне Море, Єгипет. Це новий курорт, що швидко розвивається.

Польоти зі Львова до Марса-Аламу здійснює Bees Airline та Azur Air Ukraine. Всі квитки зарезервовано під чартерні рейси для відпочивальників. З пересадкою дістатися курортного Марса-Аламу можна за ціною від 9000 грн.

P.S.

Львів – мальовниче місто на Західній Україні. Час від часу його називають «місто кави», «місто левів», «Місто-музей», «столиця Галичини», «культурна столиця України»… Щороку Львів вабить все більше й більше туристів, і це не дивно, адже місто увібрало в собі найбільшу кількість пам’яток архітектури в Україні, а стара частина міста внесена до світової спадщини ЮНЕСКО.

Аби побачити красу Львова львів’янам нікуди не потрібно леліти, а лише озирнутися навколо.

Варто додати, що з весни львів’янам стануть доступні нові рейси до Іспанії, Італії, Бельгії, Греції, Нідерландів, Франції та інших країн Європи.

Через пандемію коронавірусу обов’язково ознайомтесь із умовами в’їзду у кожну країну, якою пролягатиме ваша подорож. Особливості в’їзду громадян України в країни світу детально розписані на мапі для подорожуючих від Міністерства закордонних справ України.

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