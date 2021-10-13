Wizz Air відкриває 9 нових маршрутів зі Львова

Лоукост авіаперевізник Wizz Air здійснив масштабне розширення своєї маршрутної мережі зі Львова. Львів’янам стали доступні дев’ять нових напрямків, і квитки вже надійшли у продаж, передає кореспондент Львівського порталу.

Новий рейс до Мадриду (Іспанія) стартує із 27 березня 2022 року. Польоти здійснюватимуть двічі на тиждень по середах та неділях. Вартість квитка від 809 грн.

Новий рейс до Ейндховена (Нідерланди) стартує 27 березня 2022 року. Польоти здійснюватимуть двічі на тиждень по вівторках та суботах. Вартість квитка від 809 грн.

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Новий рейс до Барселони Ель Прат (Іспанія) стартує із 28 березня 2022 року. Польоти здійснюватимуть тричі на тиждень по понеділках, середах та п’ятницях. Вартість квитка стартує від 809 грн.

Новий рейс до Парижа Бове (Франція) стартує із 28 березня 2022 року. Польоти здійснюватимуть тричі на тиждень по вівторках, четвергах та суботах. Вартість квитка стартує від 809 грн.

Новий рейс до Брюсселю Шарлеруа (Бельгія) стартує із 1 червня 2022 року. Польоти здійснюватимуть двічі на тиждень по середах та неділях. Вартість квитка стартує від 809 грн.

Новий рейс до Ніцци (Франція) стартує 1 червня 2022 року. Польоти здійснюватимуть двічі на тиждень по сеедах та неділях. Вартість квитка стартує від 809 грн.

Новий рейс до Салонік (Греція) стартує 2 червня 2022 року. Польоти здійснюватимуть двічі на тиждень по вівторках та суботах. Вартість квитка від 809 грн.

Новий рейс до Венеції (Італія) стартує 2 червня 2022 року. Польоти здійснюватимуть двічі на тиждень по четвергах та неділях. Вартість квитка стартує від 809 грн.

Новий рейс до Афін (Греція) стартує 4 червня 2022 року. Польоти здійснюватимуть двічі на тиждень по вівторках та суботах. Вартість квитка від 1299 грн.

У коментарі Львівському порталу керівник аеропорту «Львів» Тетяна Романовська також повідомила, що для нарощення мережі перевізник Wizz Air планує забазувати у Львові три літаки Airbus 321.

Загалом маршрутна мережа Wizz Air зі Львова налічуватиме 32 напрямки.

Окрім Львова нові рейси також отримав Київ, Одеса та Харків.

Нові рейси із Києва : Париж (Бове) з 17 грудня 2021 року, Ейндховен – з 18 грудня, Брюссель (Шарлеруа) – з 19 грудня,Барселона – з 27 березня, Ніцца – із 3 травня 2022 року, Малага – із 3 травня, Мадрид – із 3 травня, Порту – з 1 липня, Аліканте – з 2 липня, Пальма-де-Майорка – з 1 серпня, Базель – з 1 серпня, Ханья – з 2 серпня.

Одеса: Лондон – з 27 березня, Пардубіце (Прага) – з 2 липня, Афіни – з 2 липня.

Харків: Салоніки – з 29 березня, Пардубіце (Прага) – з 2 червня.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Wizz Air відкрив базу у аеропорту «Львів» і забазував у місті свій перший літак.

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