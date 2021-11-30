На Львівщині від Covid вакцинували три тисячі дітей

Станом на 30 листопада на Львівщині щеплення від коронавірусу отримали три тисячі дітей. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

З кінця жовтня в Україні розпочали вакцинувати всіх охочих дітей. За цей час на Львівщині щеплення отримали три тисячі дітей. З них 700 мають дві дози, тобто є повністю вакцинованими проти коронавірусу.

Вакцинацію дітей від 12 років розпочали ще в липні. Щеплення проводили певній категорії дітей. Це діти із супутніми важкими захворюваннями, а також ті, хто виїжджають за кордон на навчання чи міжнародні спортивні змагання, або виїжджають із сім’ями на постійне проживання.

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З 13 жовтня в МОЗ рекомендувало щепити проти коронавірусу всіх дітей 12-17 років. Для того, щоб зробити щеплення дитина, її батьки або опікуни мають надати лікарю, який проводить вакцинацію, документи, що підтверджують наявність у неї всіх рутинних щеплень згідно з Національним календарем щеплень (форма 063/о).

Вакцина, якою дозволено вакцинувати дітей, це Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Саме цією вакциною проводять щеплення у всіх країнах Європи.

Зазначимо, що осіння хвиля коронавірусу частіше стала вражати дітей і перебіг коронавірусу у дітей змінився.

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