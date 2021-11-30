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На Львівщині від Covid вакцинували три тисячі дітей

Ольга Денисяка

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Станом на 30 листопада на Львівщині щеплення від коронавірусу отримали три тисячі дітей. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

З кінця жовтня в Україні розпочали вакцинувати всіх охочих дітей. За цей час на Львівщині щеплення отримали три тисячі дітей. З них 700 мають дві дози, тобто є повністю вакцинованими проти коронавірусу.

Вакцинацію дітей від 12 років розпочали ще в липні. Щеплення проводили певній категорії дітей. Це діти із супутніми важкими захворюваннями, а також ті, хто виїжджають за кордон на навчання чи міжнародні спортивні змагання, або виїжджають із сім’ями на постійне проживання.

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З 13 жовтня в МОЗ рекомендувало щепити проти коронавірусу всіх дітей 12-17 років. Для того, щоб зробити щеплення дитина, її батьки або опікуни мають надати лікарю, який проводить вакцинацію, документи, що підтверджують наявність у неї всіх рутинних щеплень згідно з Національним календарем щеплень (форма 063/о).

Вакцина, якою дозволено вакцинувати дітей, це Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Саме цією вакциною проводять щеплення у всіх країнах Європи.

Зазначимо, що осіння хвиля коронавірусу частіше стала вражати дітей і перебіг коронавірусу у дітей змінився.

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