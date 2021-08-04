В Україні дітей почали вакцинувати проти коронавірусу

Першим дітям в Україні зробили щеплення проти Covid-19. Ними стали жителі Чернівецької області. Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ.

Першими в Україні проти коронавірусу провакцинували п’ятьох дітей з Чернівецької області. Щеплення зробити вирішили їхні батьки через виїзд на навчання за кордон, а також через наявність хронічних захворювань.

«Двоє [дітей, – ред.] щеплено в Чернівцях, двоє – у Глибокому і одна дитина – в Герцах. Вакцинованим від 13 до 16 років», – кажуть у Чернівецькій ОДА.

Нагадаємо, напередодні Міністерство охорони здоров’я дозволило вакцинувати проти коронавірусу дітей від 12 років. У таких випадках щеплення робитимуть лише американською вакциною Pfizer. Втім провакцинуватись зможуть не всі охочі, а лише окрема категорія підлітків. Всі деталі – за цим посиланням.

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Додамо, що загалом проти коронавірусу в Україні провакцинували 3,75 мільйона людей, ще 2,1 мільйона осіб вже отримали необхідні дві дози препарату.

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