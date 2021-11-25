На Львівщині – 1048 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок четверга, 25 листопада, на Львівщині виявили 1048 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали більше 3500 людей, ще 47 померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 206 436 людей.

Протягом середи, 24 листопада, лабораторні центри провели 2374 ПЛР-тести, із яких позитивним виявились 1048, тобто 44% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 384 особи – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 5359 людей (+47 за останню добу). Побороти недугу зуміли 174 411 пацієнтів (+3539 за минулу добу).

Реклама партнерів

Нагадаємо, з кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Тепер ситуація з захворюваність врешті стабілізувалась.

За показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» зони, але відповідне рішення ще має прийняти держкомісія ТЕБ і НС.

У найсуворішу «червону» карантинну зону вся Львівська область, крім Моршина, потрапила 30 жовтня. Чи «світить» Львівщині послаблення карантину після виходу з цієї зони, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.