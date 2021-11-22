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Повну covid-вакцинацію вводять й у «жовтих» зонах України

Наталя Дуляба

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Міністерство охорони здоров’я готує зміни до адаптивного карантину в Україні, які введуть необхідність повного курсу вакцинації для роботи у «жовтих» зонах епіднебезпеки. Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу 22 листопада, передає кореспондент Львівського порталу.

Міністр охорони здоров’я відзначив, що хоч Україна вже пройшла пік хвилі Covid-19, проте ризик повторного спалаху є ще високим. Тому уряд готує зміни до адаптивного карантину, який наразі продовжили до кінця грудня.

«Зараз МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які передбачатимуть, що в «жовтому» рівні епіднебезпеки для роботи необхідний буде повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів», – сказав Віктор Ляшко.

Зауважимо, що досі у регіонах із «жовтим» рівнем епіднебезпеки вимагали тільки одне щеплення. Тобто заклади могли вільно працювати, якщо працівники і відвідувачі мають одну дозу вакцини.

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Станом на 22 листопада в Україні «червоними» є 18 областей та Київ, «помаранчевими» залишаються три регіони, «жовтими» – також три регіони.

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Тим часом на Львівщині та на Луганщині стабілізувалась ситуація з захворюваністю, тому вони виходять із «червоної» карантинної зони. Відповідне рішення цього тижня ще має прийняти державна комісія ТЕБ і НС.

Середній час перебування регіону у найсуворішій «червоній» зоні під час цієї хвилі коронавірусу не змінився і становить у середньому 30-35 днів.

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