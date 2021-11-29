Скільки років львів’янам треба збирати гроші на квартиру. Дослідження

Львів’янам доводиться найдовше відкладати на житло у порівнянні з мешканцями інших міст України. На те, аби придбати однокімнатну квартиру у Львові, містянам потрібно заощаджувати майже вісім з половиною років. Про це йдеться у дослідженні Слова і діла.

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Щоб підрахувати, скільки років треба відкладати на квартиру, фахівці брали до уваги середню зарплату у різних містах України станом на початок листопада, а з іншого боку – середню вартість однокімнатної квартири на первинному ринку.

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Так, з’ясувалось, що найдовше треба накопичувати кошти на житло у Львові. Щоб купити тут однокімнатну квартиру площею 40 м кв, треба відкласти 100 середніх зарплат, у Львові вона становить 13 тис. грн. За умови, що щомісяця ви будете відкладати всю цю суму, то придбати квартиру на первинному ринку можна буде через 8 років і 4 місяці.

Щодо вторинного ринку житла у Львова, то його вартість є дещо нижчою. Та ж однокімнатна квартира площею 40 м кв обійдеться у 89 середніх зарплат. Якщо відкладати щомісяця всі 13 тис. грн, то помешкання вдасться купити через 7 років і 5 місяців.

Що ж в інших містах України

Майже 8 років доведеться відкладати на квартиру в Одесі. Середня вартість однокімнатної на первинному ринку становить 1,13 млн грн (93 середні зарплати для міста).

На однокімнатну квартиру у Києві потрібно буде збирати майже 6 років. Середня вартість такого житла в столиці становить 1,45 млн грн (71 середня зарплата). Водночас середня заробітна плата у Києві набагато вища, ніж в інших містах України – 20,6 тис. грн.

У Харкові на однокімнатну квартиру доведеться накопичувати теж майже 6 років, але там і ціна житла набагато нижча (870 тис. грн), і середня зарплата (12,6 тис. грн). Але фактично відкласти треба 69 середніх зарплат – майже так само, як і у столиці.

Схожа ситуація і з Вінницею. Щоби придбати там однокімнатну квартиру, треба заощаджувати 5 років і 10 місяців (70 середніх зарплат). Майже аналогічні показники у Сумах і Тернополі.

На власне житло у Житомирі потрібно збирати 7 років і 8 місяців (92 середні зарплати). Середня вартість однокімнатної квартири становить 1,09 млн грн.

У Чернівцях на квартиру треба відкладати 6 років і 10 місяців (82 середні зарплати). Середня вартість однокімнатної там становить 900 тис. грн.

У Дніпрі, Луцьку та Ужгороді на однокімнатну квартиру треба заощаджувати трохи більше 6 років. Водночас у Луцьку і середня вартість житла, і середня зарплата нижчі. На власну однокімнатну квартиру у Полтаві треба збирати 5 років і 5 місяців (65 середніх зарплат).

За п’ять років можна накопичити на квартиру у Запоріжжі (61 середня зарплата), Івано-Франківську (60 середніх зарплат), Кропивницькому (61 середня зарплата), Черкасах (60 середніх зарплат), Херсоні (65 середніх зарплат) та Чернігові (61 середня зарплата). При цьому найдорожчі квартири та найвища середня зарплата – у Запоріжжі.

4 роки і 9-10 місяців доведеться відкладати на квартиру у Хмельницькому (57 середніх зарплат) та Рівному (58 середніх зарплат).

Відкладати на квартиру в Миколаєві треба 3 роки та 11 місяці (47 середніх зарплат). Вартість однокімнатної квартири в середньому становить 660 тис. грн.

А от у Краматорську та Сєвєродонецьку купити квартиру можна на вторинному ринку менше, ніж за три роки. У Краматорську середня вартість однокімнатної квартири становить 250 тис. грн, а середня зарплата – 15,1 тис. грн, тобто відкладати треба 1 рік і 5 місяців. У Сєвєродонецьку вартість житла вища – 410 тис. грн, проте водночас зарплата нижча – 12,5 тис. грн.

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