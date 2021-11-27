У Львові продовжили жорсткий карантин

У п’ятницю, 26 листопада, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення продовжити посилений карантин у Львові до 13 грудня. Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Він пояснює продовження дії посиленого карантин тим, що у міських лікарня досі перебував понад 600 хворих на коронавірус

«Продовжено діючі карантинні обмеження до 13 грудня (605 хворих на ковід перебуває у міських медичних закладах, Львів перебуває у «червоній зоні»)», – написав Москаленко.

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Крім цього, міська комісія з питань ТЕБ і НС дала попередження ще п’ятьом закладам через недотримання карантину.

Нагадаємо, Львівщина з 30 листопада перебуває у «червоній» зоні карантину. Без щеплення у працівників не можуть працювати розважальні центри, кафе, ресторани тощо. Також у такі заклади можуть потрапити лише ті відвідувачі, які мають Covid-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Крім цього, діють обмеження стосовно кількості відвідувачів у закладах.

За показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» зони. Проте у Львівській ОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у «червоній» зоні карантину, аби уникнути погіршення епідситуації із коронавірусною інфекцією.

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