Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів

День пам’яті жертв Голодоморів щорічно припадає в Україні на четверту суботу листопада. Українці в цей день згадують жертв Голодоморів ХХ століття. Про це повідомляє Львівський портал.

Дату заснували, згідно з указом президента України Леоніда Кучми 26 листопада 1998, як День пам’яті жертв голодоморів. Пізніше він отримав назву День пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій, а 21 травня 2007 року президент Віктор Ющенко повернув колишню назву – День пам’яті жертв голодоморів.

У ХХ столітті Україна пережила три Голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 років.

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Лише після оголошення незалежності України почалося розслідування масштабів найбільшого Голодомору 1932-1933 років. За різними оцінками, тоді загинули близько 4,5 мільйонів українців.

У 2006 років Рада офіційно визнала Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Геноцидом Голодомор крім України також визнали ще 17 країн.

Як вшановуватимуть пам’ять жертв Голодоморів у Львові?

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння й ставлять символічні горщики з зерном і свічки до пам’ятників жертвам голодоморів в Україні.

У Львові усі заходи відбуватимуться сьогодні навпроти пам’ятника Т. Шевченку на проспекті Свободи. Початок – о 15:55 год.

Вже о 16:00 год. відбудеться загальнонаціональна «Хвилина мовчання». З 16:01 год. до 16:25 год. – проведення екуменічної панахиди за жертвами голодоморів. Та з 16:25 до 17:00 год.проходитиме Всеукраїнська акція «Запали свічку» на площі навпроти пам’ятника Т. Шевченку.

Також сьогодні усіх українців закликають у своїх домівках запалити свічки пам’яті за жертвами Голодомору.

У цей день по всій Україні будуть приспущені державні прапори та обмежено проведення заходів розважального характеру.

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