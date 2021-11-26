ОСТАННІ НОВИНИ

Ще п'ять закладів Львова попередили через недотримання карантину

Аліса Белей

|

У п’ятницю, 26 листопада, міська комісія з питань ТЕБ і НС дала попередження ще п’яти закладам через недотримання карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Зокрема, йдеться про такі заклади:

  • Спорткомплекс «Євроспорт» (пл. Петрушевича, 1);
  • Заклад «Eros show bar» (пл. Ринок, 11);
  • Бар «Custom lounge bar» (вул. Братів Рогатинців, 37);
  • Заклад «Pulse Lounge bar&Karaoke» (вул. Братів Рогатинців, 18);
  • Кінотеатр «Multiplex» у ТРЦ «Victoria Gardens» (вул. Кульпарківська, 228).

Зазначимо, що якщо ці заклади не виправлять порушення, то їм доведеться призупинити свою роботу.

Нагадаємо, у найсуворішу «червону» covid-зону Львівщина увійшла з 30 жовтня. Без щеплення у працівників не можуть працювати розважальні центри, кафе, ресторани тощо. Також у такі заклади можуть потрапити лише ті відвідувачі, які мають Covid-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Крім цього, діють обмеження стосовно кількості відвідувачів у закладах.

Реклама партнерів

Відтак бізнес почали активно перевіряти на дотримання карантину. Лише у Львові за цей час закрили близько чотирьох десятків закладів: магазинів, закладів харчування, перукарень та клубів.

Протягом минулих вихідних, 30-31 жовтня, рейдові групи, до яких входять і поліціянти, на Львівщині виявили 226 порушень карантину у кафе та ресторанах, громадському транспорті, спортивних закладах та установах культури.

Додамо, що відтепер кафе і ресторанам у Львові дозволили працювати лише до 23:00 год.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020
Наталя ДУЛЯБА
Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020

У Львові – критично низький показник реалізації Громадського бюджету-2020. Станом на кінець листопада він становить лише...

Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція
Вероніка РОЙ
Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція

В Україні давно існує міф, що отримати посвідчення водія можна лише через хабар. Такої думки притримуються близько 90% л...

Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 
Аліса БЕЛЕЙ
Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 

Штам коронавірусу «Дельта» мутував – у нього з’явилися нові симптоми. Новий штам назвали «Дельта+», а з основних його си...

Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору

У Львові відбудеться грандіозний благодійний вечір, на який будуть запрошені великі жертводавці, що здійснюють внески на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів