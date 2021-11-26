Ще п'ять закладів Львова попередили через недотримання карантину

У п’ятницю, 26 листопада, міська комісія з питань ТЕБ і НС дала попередження ще п’яти закладам через недотримання карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Зокрема, йдеться про такі заклади:

Спорткомплекс «Євроспорт» (пл. Петрушевича, 1);

Заклад «Eros show bar» (пл. Ринок, 11);

Бар «Custom lounge bar» (вул. Братів Рогатинців, 37);

Заклад «Pulse Lounge bar&Karaoke» (вул. Братів Рогатинців, 18);

Кінотеатр «Multiplex» у ТРЦ «Victoria Gardens» (вул. Кульпарківська, 228).

Зазначимо, що якщо ці заклади не виправлять порушення, то їм доведеться призупинити свою роботу.

Нагадаємо, у найсуворішу «червону» covid-зону Львівщина увійшла з 30 жовтня. Без щеплення у працівників не можуть працювати розважальні центри, кафе, ресторани тощо. Також у такі заклади можуть потрапити лише ті відвідувачі, які мають Covid-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Крім цього, діють обмеження стосовно кількості відвідувачів у закладах.

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Відтак бізнес почали активно перевіряти на дотримання карантину. Лише у Львові за цей час закрили близько чотирьох десятків закладів: магазинів, закладів харчування, перукарень та клубів.

Протягом минулих вихідних, 30-31 жовтня, рейдові групи, до яких входять і поліціянти, на Львівщині виявили 226 порушень карантину у кафе та ресторанах, громадському транспорті, спортивних закладах та установах культури.

Додамо, що відтепер кафе і ресторанам у Львові дозволили працювати лише до 23:00 год.

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