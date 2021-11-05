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У Львові обмежили діяльність закладів громадського харчування

Аліса Белей

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Закладам громадського харчування Львова дозволено працювати з 06:00 до 23:00. Таке рішення ухвалила міська комісія ТЕБ і НС 5 листопада. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Після цього часу можливе лише обслуговування на виніс та доставку, а продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв після 23:00 в закладах громадського харчування категорично заборонений.

Обмеження стосуються Львова та населених пунктів об’єднаної громади. Після 23:00 робота закладів можлива без прийому відвідувачів всередині.

«Однак, ті заклади, які забезпечують доставку продукції іншим службам, кур’єрською службою, фізично о 23:00 мають бути закриті, але замовлену продукцію можна видавати – через віконечко чи в інший спосіб, без заходження в середину.

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Умовно, якщо людина хоче піти купити круасан чи замовити каву, то вона матиме таку змогу. Однак біля такого закладу не має бути скупчення. Водночас після 23:00 на виніс заборонено продавати будь-які алкогольні чи слабоалкогольні напої», пояснив Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.

Із кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

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