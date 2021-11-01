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«Червона» зона на Львівщині: поліція за вихідні виявила понад дві сотні порушень

Вероніка Рой

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Протягом вихідних, 30 та 31 жовтня, на Львівщині поліцейські виявили понад 200 порушень карантинних норм та склала 27 адмінпротоколів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зазначимо, з 30 жовтня Львівщина перейшла до «червоної» зони карантини, що передбачає найсуворіші обмеження. Втім обмеження переважно стосуються невакцинованих людей. Без щеплення у працівників не можуть працювати розважальні центри, кафе, ресторани тощо. Також у такі заклади відвідувачі можуть потрапити, якщо мають Covid-сертифікат або негативний тест. Крім цього діють обмеження стосовно кількості відвідувачів у закладах.

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За дотриманням карантину стежать мобільні рейдові групи, до складу яких увійшли співробітники поліції, Держпродспоживслужби та органів місцевого самоврядування.

Протягом двох днів, 30 і 31 жовтня, відбулися перевірки підприємців, громадського транспорту, закладів громадського харчування, ринків, закладів спорту, культури та освіти.

Під час перевірок рейдові групи виявили 226 порушень карантинних норм. Також було складено 27 протоколів про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення та 199 постанови по справах про адміністративні правопорушення за ч.2 ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомляв Львівський портал, протягом 30 жовтня у Львові за порушення карантину закрили 9 закладів.

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Фото: поліція

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