У Львові за недотримання карантину закрили ще 14 закладів

За рішенням моніторингової групи міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення відсьогодні, 31 жовтня, призупинити роботу ще 14 закладів, що порушували умови карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, відсьогодні припинено роботу закладів:

Магазин «Вина світу» (вулиця Володимира Великого, 123).

Магазин «Все від 1 гривні» (вулиця Чернівецька, 11-13)

Кіоск «Тютюн» (вулиця Кавалерідзе, 8).

Заклад «Караоке клуб «ЛАК» (вулиця Винниченка, 6).

Заклад громадського харчування «Паста кафе» (вулиця Героїв УПА, 73).

Кафе «Оксана» (вулиця Городоцька, 207).

Бару «Білий налив» (вулиця Гнатюка, 4).

Заклад громадського харчування «Шаурма» (вулиця Зернова, 1).

Продовольчий магазин, ТзОВ «Візія» (вулиця Тракт Глинянський, 163).

Магазин «Чарка до свята» (вулиця Городоцька, 167).

Магазин, ТзОВ «Овація» (вулиця Чукаріна, 22).

Магазин «Здорова вода» (вулиця Сихівська, 19).

Кафе «Барбекю» (проспект Свободи, 1/3).

Заклад громадського харчування «Kebab House» (вул. Князя Романа, 2-4).

Серед порушень у цих закладах – відсутність вакцинації або ж негативного результату ПЛР-тесту в працівників, робота після 23:00 тощо.

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Окрім того, кілька закладів отримали попередження:

Магазин «Рукавичка» (вулиця Б. Хмельницького, 99).

Магазин «Львівські ковбаси» (вулиця Сихівська, 7).

Заклад громадського харчування «Rest.Bar» (вулиця Беринди, 2).

ТС «Шиномонтаж» (вулиця Кульчицької, 12).

Водночас дозволено роботу кількох закладів, зачинених рішенням комісії раніше, які станом на сьогодні виправили порушення:

Перукарня «Аспазія» (вулиця Патона, 2).

Заклад громадського харчування «Фарш» (вулиця Садова, 29).

Нагадаємо, учора за недотримання карантину закрили 9 закладів.

Як відомо, від суботи, 30 жовтня, Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони поширення коронавірусу. У всій області введено суворий карантин, за винятком міста Моршин, де 75% населення вакциновано від коронавірусу і в лікарнях фактично немає хворих.

Напередодні на Львівщині зафіксували новий антирекорд захворюваності на Covid. У реанімації перебуває 209 людей.

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