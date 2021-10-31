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У Львові за недотримання карантину закрили ще 14 закладів

Андрій Котенський

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За рішенням моніторингової групи міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення відсьогодні, 31 жовтня, призупинити роботу ще 14 закладів, що порушували умови карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, відсьогодні припинено роботу закладів:

  • Магазин «Вина світу» (вулиця Володимира Великого, 123).
  • Магазин «Все від 1 гривні» (вулиця Чернівецька, 11-13)
  • Кіоск «Тютюн» (вулиця Кавалерідзе, 8).
  • Заклад «Караоке клуб «ЛАК» (вулиця Винниченка, 6).
  • Заклад громадського харчування «Паста кафе» (вулиця Героїв УПА, 73).
  • Кафе «Оксана» (вулиця Городоцька, 207).
  • Бару «Білий налив» (вулиця Гнатюка, 4).
  • Заклад громадського харчування «Шаурма» (вулиця Зернова, 1).
  • Продовольчий магазин, ТзОВ «Візія» (вулиця Тракт Глинянський, 163).
  • Магазин «Чарка до свята» (вулиця Городоцька, 167).
  • Магазин, ТзОВ «Овація» (вулиця Чукаріна, 22).
  • Магазин «Здорова вода» (вулиця Сихівська, 19).
  • Кафе «Барбекю» (проспект Свободи, 1/3).
  • Заклад громадського харчування «Kebab House» (вул. Князя Романа, 2-4).

Серед порушень у цих закладах – відсутність вакцинації або ж негативного результату ПЛР-тесту в працівників, робота після 23:00 тощо.

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Окрім того, кілька закладів отримали попередження:

  • Магазин «Рукавичка» (вулиця Б. Хмельницького, 99).
  • Магазин «Львівські ковбаси» (вулиця Сихівська, 7).
  • Заклад громадського харчування «Rest.Bar» (вулиця Беринди, 2).
  • ТС «Шиномонтаж» (вулиця Кульчицької, 12).

Водночас дозволено роботу кількох закладів, зачинених рішенням комісії раніше, які станом на сьогодні виправили порушення:

  • Перукарня «Аспазія» (вулиця Патона, 2).
  • Заклад громадського харчування «Фарш» (вулиця Садова, 29).

Нагадаємо, учора за недотримання карантину закрили 9 закладів.

Як відомо, від суботи, 30 жовтня, Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони поширення коронавірусу. У всій області введено суворий карантин, за винятком міста Моршин, де 75% населення вакциновано від коронавірусу і в лікарнях фактично немає хворих.

Напередодні на Львівщині зафіксували новий антирекорд захворюваності на Covid. У реанімації перебуває 209 людей.

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