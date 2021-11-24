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На Covid захворіли ще 14 тисяч українців

Ольга Денисяка

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За минулу добу, 23 листопада, в Україні виявили 14 325 нових випадків COVID-19. При цьому 29 тисяч людей одужали та 595 померли. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Серед усіх нових хворих 1183 –  це діти та 287 – медпрацівники. Також за добу госпіталізували 4077 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1743), Полтавській (1060), Донецькій (948), Запорізькій (906) і Хмельницькій (808) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

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  • м. Київ – 1743 випадки;
  • Вінницька область – 659 випадків;
  • Волинська область – 581 випадок;
  • Дніпропетровська область – 674 випадки;
  • Донецька область – 948 випадків;
  • Житомирська область – 341 випадок;
  • Закарпатська область – 403 випадки;
  • Запорізька область – 906 випадків;
  • Івано-Франківська область – 525 випадків;
  • Київська область – 795 випадків;
  • Кіровоградська область – 162 випадки;
  • Луганська область – 336 випадків;
  • Львівська область – 511 випадків;
  • Миколаївська область – 556 випадків;
  • Одеська область – 491 випадок;
  • Полтавська область – 1060 випадків;
  • Рівненська область – 619 випадків;
  • Сумська область – 324 випадки;
  • Тернопільська область – 275 випадків;
  • Харківська область – 562 випадки;
  • Херсонська область – 223 випадки;
  • Хмельницька область – 808 випадків;
  • Черкаська область – 518 випадків;
  • Чернівецька область – 173 випадки;
  • Чернігівська область – 132 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 367 461 осіб; одужало – 2 825 641 особа; летальних випадків – 82 913; проведено ПЛР-тестувань – 15 648 456.

Зауважимо, це вперше за 1,5 місяці в Україні зафіксували зниження добового виявлення нових випадків коронавірусу. В Офісі президента також нещодавно заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.

Своєю чергою у МОЗ стверджують, що Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус.

Станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

Нагадаємо, наразі у найсуворішій «червоній» зоні карантину перебувають більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня. Втім вже наприкінці листопада в областях, які першими віднесли до «червоної» зони, можуть послабити карантин.

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