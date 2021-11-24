На Covid захворіли ще 14 тисяч українців

За минулу добу, 23 листопада, в Україні виявили 14 325 нових випадків COVID-19. При цьому 29 тисяч людей одужали та 595 померли. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Серед усіх нових хворих 1183 – це діти та 287 – медпрацівники. Також за добу госпіталізували 4077 людей.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1743), Полтавській (1060), Донецькій (948), Запорізькій (906) і Хмельницькій (808) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1743 випадки;
- Вінницька область – 659 випадків;
- Волинська область – 581 випадок;
- Дніпропетровська область – 674 випадки;
- Донецька область – 948 випадків;
- Житомирська область – 341 випадок;
- Закарпатська область – 403 випадки;
- Запорізька область – 906 випадків;
- Івано-Франківська область – 525 випадків;
- Київська область – 795 випадків;
- Кіровоградська область – 162 випадки;
- Луганська область – 336 випадків;
- Львівська область – 511 випадків;
- Миколаївська область – 556 випадків;
- Одеська область – 491 випадок;
- Полтавська область – 1060 випадків;
- Рівненська область – 619 випадків;
- Сумська область – 324 випадки;
- Тернопільська область – 275 випадків;
- Харківська область – 562 випадки;
- Херсонська область – 223 випадки;
- Хмельницька область – 808 випадків;
- Черкаська область – 518 випадків;
- Чернівецька область – 173 випадки;
- Чернігівська область – 132 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 367 461 осіб; одужало – 2 825 641 особа; летальних випадків – 82 913; проведено ПЛР-тестувань – 15 648 456.
Зауважимо, це вперше за 1,5 місяці в Україні зафіксували зниження добового виявлення нових випадків коронавірусу. В Офісі президента також нещодавно заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.
Своєю чергою у МОЗ стверджують, що Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус.
Станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.
Нагадаємо, наразі у найсуворішій «червоній» зоні карантину перебувають більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня. Втім вже наприкінці листопада в областях, які першими віднесли до «червоної» зони, можуть послабити карантин.
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Ольга Денисяка