Львівські митники затримали контрабанду ноутбуків на 200 тисяч

У вівторок, 23 липня, пункті пропуску «Шегині – Медика» митники затримали мешканця Львівщини, що намагався незаконно перевезти ноутбуки вартістю понад 200 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

За даними митників, із Польщі у пункт пропуску «Шегині – Медика» прибув мікроавтобус Volkswagen Transporter. За кермом перебував 28-річний водій, який обрав смугу «зелений коридор», чим засвідчив, що переміщує товари, які не підлягають оподаткуванню митними платежами та письмовому декларуванню.

Чоловік також переконував митників, що перевозить лише особисті речі. Проте під час митного оформлення авто у працівників поста виникла підозра, що в транспортному засобі можуть бути приховані товари. Відтак мікроавтобус скерували на поглиблений огляд.

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Під час перевірки митники спільно з прикордонниками виявили в багажному відділенні іномарки 11 нових ноутбуків орієнтовною вартістю понад 200 тисяч гривень.

За фактом порушення митних правил складено протокол. Справу найближчим часом скерують до суду, який і буде обирати міру покарання порушнику.

Нагадаємо, нещодавно львівські митники затримали контрабанду техніки на 400 тисяч, а також дві контрабанди одягу на пів мільйона гривень.

Як писав Львівський портал, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. З товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

Також читайте, як без штрафу та конфіскації перевозити товари. Та скільки одягу та взуття можна перевозити через митний кордон.

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Фото: Львівська митниця