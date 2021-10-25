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За день на Львівщині викрили дві контрабанди одягу на пів мільйона гривень

Аліса Белей

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На Львівщині за день митники викрили двох українців, які везли із Польщі контрабанду одягу. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

Чергових контрабандистів викрили у неділю, 24 жовтня, у пункті пропуску «Шегині-Медика». Всі вони хотіли потайки перевезти із Польщі майже 300 одиниць одягу.

Так, першого порушника затримали у пункту пропуску «Шегині-Медика» близько 13:00. 55-річний львів’янин прибув в пункт пропуску на мікроавтобусі «Мерседес».

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Для проходження митного контролю обрав смугу руху спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Однак під час огляду авто митники, спільно з прикордонниками, виявили в багажному відділенні авто незадекларованих 117 одиниць нового одягу та взуття на 300 тис. гривень.

Ще один контрабандист, кілька годин пізніше, попався у тому ж пункті пропуск. 23-річний житель Прикарпаття прибув туди також на  мікроавтобусі «Мерседес».

Близько 17:00 під час перевірки авто митники виявили майже 140 одиниць нового одягу, попередня вартість якого становить 200 тис. гривень. Чоловік вказав у декларації, що везе вживаний одяг вагою 15 кг.

Товари тимчасово вилучено. Справи скерують до суду.

Щодо обох митники склали протоколи за ст. 472 (за недекларування товарів) МКУ. Чоловікам загрожує штраф у розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з конфіскацією. 

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