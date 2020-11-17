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На Львівщині затримали контрабанди на 200 мільйонів. Що вилучали найчастіше за рік

Ольга Денисяка

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За десять місяців 2020 року на кордоні з Польщею виявили контрабандних товарів загальною вартістю близько 200 мільйонів гривень. Найчастіше від митників намагались приховати промислові товари та продукти харчування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці ДФС.

 

Станом на жовтень правоохоронці виявили 2 142 випадки контрабанди на кордоні. Загальна вартість товарів, які громадяни намагалися незаконно перевезти, склала близько 200 мільйонів гривень, тоді як за десять місяців 2019 року – вдвічі менше.

Зазначимо, що цьогоріч Галицькі митники також виявляли вдвічі менше випадків контрабанди, аніж у 2019-му: 4 162 випадки роти 2 142.

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Цьогоріч найчастіше митники вилучали:

  • промислові товари – 65,4%;
  • продовольчі товари – 23,1%;
  • тютюнові вироби – 2,5%;
  • транспортні засоби – 2,3%,
  • валюта; – 1,8%, зброя – 5%.

«Окрім того, у січні-жовтні 2020 року митницею виявлено 129 діянь, що містять ознаки злочину. За всіма фактами надіслано повідомлення до правоохоронних органів», – зазначають митники.

У 2020 році з незаконного обігу вилучено:

  • понад 22 кг наркотичних засобів,
  • близько 4 тис. таблеток, сигарети та цукерки з вмістом канабісу
  • майже 9 кг психотропних речовин,
  • близько 10 тис таблеток психотропної дії, а також
  • прекурсори (5 флаконів та 1800 таблеток).

Серед вилученої зброї переважають: холодна зброя – 128 од: основні частини вогнепальної нарізної зброї – 39 одиниць; набої – 1836, складові частини набоїв – кулі) – 700 шт.

Детальніше про те, що відбувається контрабандним тютюном після того, як його вилучають на кордоні, читайте тут.

Після затримання митники вилучають у порушника всі незаконно переміщені товари, а також транспортний засіб, який він для цього використовував. За цим фактом складають протокол, зазвичай за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Вона передбачає покарання у вигляді штрафу (100% вартості контрабандних товарів) із конфіскацією цих товарів і транспортного засобу. Саму справу скеровують до суду, який і ставить крапку у цій ситуації.

Зазначимо, що всі товари, які суд конфісковує, офіційно стають «безхазяйними», тому вони переходять у власність держави, паралельно встановлюється їхня реальна вартість. Після цього спеціальні торгівельні підприємства, із якими співпрацює митниця, продає конфіскат на аукціонах та біржах, а отримані від реалізації кошти скеровують до держбюджету.

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Фото: Галицька митниця ДФС

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