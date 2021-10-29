Комп’ютерний «бум»: львівські митники затримали контрабанду техніки на 400 тисяч

На Львівщині митники викрили чотирьох українців, які везли із Польщі та Канади контрабанду комп’ютерної техніки. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Трьох чергових контрабандистів викрили у четвер, 28 жовтня, а одного 26 жовтня у пунктах пропуску «Львів – аеропорт», «Краківець – Корчова» «Шегині – Медика». Всі вони хотіли потайки перевезти з-за кордону майже 300 одиниць техніки.

Так, першого порушника затримали у пункту пропуску «Львів – аеропорт» близько 15:30. 30-річний львів’янин повертався з Канади рейсом «Відень – Львів». Митники виявили в багажі чоловіка три не задекларованих відеокарти, загальною вартістю майже 128 тис. гривень.

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Ще один контрабандист, того ж дня, попався у пункті пропуску «Краківець – Корчова». Близько 3:00 ночі 45-річний чернівчанин прибув із Польщі на мікроавтобусі «Мерседес».

Для проходження митного контролю обрав смугу руху спрощеного митного контролю «зелений коридор». Однак митники виявили у його мікроавтобусі 39 вживаних ноутбуків, орієнтовною вартістю 117 тис. гривень.

Тієї ж ночі, о 3:05 в пункт пропуску «Шегині – Медика» прибув мікроавтобус Volkswagen. У 29-річного мешканця Львівщини, під час огляду авто, митники знайшли 15 нових модулів оперативної пам’яті та 7 SSD-накопичувачів для комп’ютерної техніки орієнтовною вартістю 33 тис. гривень.

Окрім того, 26 жовтня в пункту пропуску «Краківець – Корчова» митники виявили у водія «Мерседес» – мешканця Вінниччини, який рухався смугою «зелений коридор», 190 вживаних матриць до ноутбуків, на суму майже 100 тис. гривень.

За цими фактами складено протоколи за ст. 471, 472 та 471 Митного кодексу України відповідно. Всі товари тимчасово вилучено, справи будуть розглядатися у суді.

Нагадаємо, Львівський портал писав, як гарантувати безпечне доставлення придбаних за кордоном товарів за місцем призначення та яке існує обмеження по вазі й вартості товарів. Читайте детальніше за цим посиланням.