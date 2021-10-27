Без штрафу та конфіскації: скільки одягу та взуття можна перевозити через митний кордон

Львівські митники розповіли, як гарантувати безпечне доставлення придбаних за кордоном товарів за місцем призначення та яке існує обмеження по вазі й вартості товарів. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Співробітники Львівської митниці впродовж 22-25 жовтня зафіксували майже десять спроб переміщення через митний кордон України незадекларованих товарів.

«Зрозуміло, що люди готуються до зими, і масово ввозять черевики та дублянки. Однак не слід забувати та про дотримання митних правил», – йдеться у повідомленні.

«Якщо громадяни при перетині кордону користуються наземним транспортом, а сумарна вартість товарів вагою не більше 50 кг не перевищує еквівалент 500 євро, тоді придбане не підлягає обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами», – роз’яснює начальник управління забезпечення митного контролю та оформлення Львівської митниці Сергій Кравець.

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Однак, такі правила не стосуються підакцизних товарів і діють лише тоді, якщо особа, яка ввозить товари на митну територію України, перетинала кордон не частіше одного разу на добу. Аби уникнути непорозумінь, дуже важливо зберігати всі чеки про придбання товару.

«Подорожуючи літаком, без мита можна ввозити товари, вартість яких не перевищує 1000 євро. Обмеження по вазі визначаються правилами перевезення багажу авіакомпанії. Це також вказано у статті 374 Митного кодексу України», – додає Кравець.

При перевищенні вищевказаних сум мито на ввезення товарів в Україну становить 10 відсотків від суми перевищення. Якщо ж сумарна фактурна вартість буде перевищувати суму 10 000 євро, товари оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України.

Також, у разі перевищення, доведеться сплатити податок на додану вартість.