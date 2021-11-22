В Україні викрили 15-річного розробника ще однієї фейкової «Дії»

Поліцейські викрили 15-річного хлопця, який створив ще один фейковий додаток «Дія». Підроблений застосунок підліток продавав за 250-650 гривень. У псевдододатку можна було згенерувати будь-який документ – від ID-паспорта до Covid-сертифіката. Хлопцеві загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіцїі Львівщини.

Правоохоронці встановили, що хлопець створював фейковий мобільний додаток, що повністю ззовні копіював мобільний додаток офіційного Єдиного порталу державних послуг «Дія», на базі міжплатформенного середовища розробки мобільних застосунків.

У фейковій програмі користувачам надавалась можливість створити собі будь-який документ із представлених в «Дії», на якому генерувався QR-код, але не зчитувався офіційним застосунком. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від коронавірусної хвороби.

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Фейковий додаток юнак продавав у месенджері за суму від 250 до 650 гривень. Різниця в сумі залежала від функціоналу та повноти дозволених змін у додатку. Рекламуючи свою розробку, він зазначав, що будь-хто може оформити собі сертифікат про вакцинацію від Covid-19 та інший офіційний документ.

Підліток працював лише за умови повної передплати на його електронний гаманець одного з платіжних сервісів країни-агресора, з якого потім виводив кошти на картковий рахунок. Після оплати підліток надсилав замовнику архів з програмним забезпеченням, клієнту лише залишалось його інсталювати на власний смартфон.

Під час обшуку поліцейські знайшли на комп’ютерній техніці та смартфоні юнака вихідні файли фейкового мобільного додатку «Дія», листування з покупцями та відомості про його продаж і отримані кошти. Речові докази (комп’ютерна техніка, смартфон, накопичувачі інформації та програмне забезпечення) слідчі вилучили і направили на експертизу.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361 КК України «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку», санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до трьох років.

Зазначимо, що це вже не перший випадок підробки додатку «Дія». Першим створив програмне забезпечення, що ідентично копіювало дизайн державного додатку «Дія», 21-річний хлопець із Запоріжжя. Користувачі могли купити несправжній сервіс за 100 гривень.

Юнака 27 жовтня викрила кіберполіція. Згодом йому запропонували стажуватися у Міністерстві цифрової трансформації. Проте хакеру все ж доведеться відповісти за підробку.

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