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Хакеру, який зробив фейкову «Дію», запропонували стажування у Мінцифри

Вероніка Рой

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21-річному хакеру, якого нещодавно викрили за створенні фейкової програми «Дія», запропонували стажуватися у Міністерстві цифрової трансформації. Проте хакеру все ж доведеться відповісти за підробку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Як відомо, 21-річний хакер створив програмне забезпечення, що ідентично копіювало дизайн державного додатку «Дія». Користувачі могли купити несправжній сервіс за 100 гривень, а всі гроші приходили на особисту картку та карту його сестри. Юнака 27 жовтня викрила кіберполіція.

«Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який нещодавно створив фейкову «Дію». Так само швидко ми познайомили його з Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Хлопцю запропонували спокутати свою провину і постажуватися в Міністерстві», – написав Єнін.

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Він додав, що хлопцю все ж доведеться нести відповідальність по 358 статті за підробку.

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Фото: Євген Єнін

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