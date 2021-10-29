Хакеру, який зробив фейкову «Дію», запропонували стажування у Мінцифри

21-річному хакеру, якого нещодавно викрили за створенні фейкової програми «Дія», запропонували стажуватися у Міністерстві цифрової трансформації. Проте хакеру все ж доведеться відповісти за підробку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Як відомо, 21-річний хакер створив програмне забезпечення, що ідентично копіювало дизайн державного додатку «Дія». Користувачі могли купити несправжній сервіс за 100 гривень, а всі гроші приходили на особисту картку та карту його сестри. Юнака 27 жовтня викрила кіберполіція.

«Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який нещодавно створив фейкову «Дію». Так само швидко ми познайомили його з Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Хлопцю запропонували спокутати свою провину і постажуватися в Міністерстві», – написав Єнін.

Реклама партнерів

Він додав, що хлопцю все ж доведеться нести відповідальність по 358 статті за підробку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Євген Єнін