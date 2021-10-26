Шахраї створили фейкову «Дію»: як вберегтись

Нещодавно у мережі почали розповсюджувати фейковий мобільний застосунок «Дія». Про це Львівському проталу повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Фейкові застосунки загрожують безпеці вашого мобільного пристою – вони можуть не тільки поширювати шкідливе програмне забезпечення, а й збирати ваші дані та навіть викрасти гроші.
Кожна людина, яка має встановлений застосунок «Дія» може визнати дійсним цифровий документ навівши камеру на QR-код. У такому випадку, «Дія» «шукає» у реєстрі документ і зображає його так, як показано на малюнку.
Фейкова «Дія» – просто повідомляє: «документ пройшов перевірку і є дійсним». Фейкова «Дія» – перенаправляла користувача на сайт на якому ніби-то знаходила документ.
У Держспецзв’язку пропонують невеликий чек-лист, як перевірити мобільний застосунок на справжність:
- Завантажуйте тільки з мобільних магазинів вашої платформи: AppStore для iOS, PlayMarket для Android.
- Перевіряйте автора-розробника застосунку. Якщо це «Дія», автор Міністерство цифрової трансформації.
- Перевірте наявність актуальної версії застосунку на офіційному сайті.
Посилання на завантаження «Дії» можна знайти на цьому сайті.
Детальна відеоінструкція, як перевірити документів в «Дії»:
Нагадаємо, Сovid-сертифікати в додатку «Дії» доступні для користувачів смартфонів. Сертифікат можна отримати вже після першого щеплення від Covid.
Як відомо, у Львові та області посилили карантинні обмеження. Щоб потрапити у театри, кінотеатри чи спортзал, потрібний буде негативний ПЛР-тест або Covid-сертифікат. Працівники сфер обслуговування теж мають бути обов’язково вакцинованими.
Також, як писав Львівський портал, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. Детальніше читайте за цим посиланням.
Водночас у поліції наголошують: не купуйте підроблені сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. А якщо вам відомі факти продажу таких документів, звертайтеся за номером 102 або на гарячу лінію кіберполіції: 0 800 505 170.
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Аліса Белей