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Шахраї створили фейкову «Дію»: як вберегтись

Аліса Белей

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Нещодавно у мережі почали розповсюджувати фейковий мобільний застосунок «Дія». Про це Львівському проталу повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Фейкові застосунки загрожують безпеці вашого мобільного пристою – вони можуть не тільки поширювати шкідливе програмне забезпечення, а й збирати ваші дані та навіть викрасти гроші.

Кожна людина, яка має встановлений застосунок «Дія» може визнати дійсним цифровий документ навівши камеру на QR-код. У такому випадку, «Дія» «шукає» у реєстрі документ і зображає його так, як показано на малюнку.

Фейкова «Дія» – просто повідомляє: «документ пройшов перевірку і є дійсним». Фейкова «Дія» – перенаправляла користувача на сайт на якому ніби-то знаходила документ.

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У Держспецзв’язку пропонують невеликий чек-лист, як перевірити мобільний застосунок на справжність:

  1. Завантажуйте тільки з мобільних магазинів вашої платформи: AppStore для iOS, PlayMarket для Android.
  2. Перевіряйте автора-розробника застосунку. Якщо це «Дія», автор Міністерство цифрової трансформації.
  3. Перевірте наявність актуальної версії застосунку на офіційному сайті.

Посилання на завантаження «Дії» можна знайти на цьому сайті.

Детальна відеоінструкція, як перевірити документів в «Дії»:

Нагадаємо, Сovid-сертифікати в додатку «Дії» доступні для користувачів смартфонів. Сертифікат можна отримати вже після першого щеплення від Covid.

Як відомо, у Львові та області посилили карантинні обмеження. Щоб потрапити у театри, кінотеатри чи спортзал, потрібний  буде негативний ПЛР-тест або Covid-сертифікат. Працівники сфер обслуговування теж мають бути обов’язково вакцинованими.

Також, як писав Львівський портал, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. Детальніше читайте за цим посиланням.

Водночас у поліції наголошують: не купуйте підроблені сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. А якщо вам відомі факти продажу таких документів, звертайтеся за номером 102 або на гарячу лінію кіберполіції: 0 800 505 170.

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