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В Україні – 7 464 нових хворих на Covid, ще 326 осіб померло

Вероніка Рой

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Станом на ранок понеділка, 22 листопада, в Україні підтверджено 3 340 407 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 7 464 нових хворих, ще 326 осіб померло. Про це Львівському порталу повідомили у  Міністерстві охорони здоров’я.

Протягом 21 листопада в Україні провели понад 37 тисяч тестувань, які виявили 7 464 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 579 дітей та 74 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 2 501 особу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях.

За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 3 340 407 людей. Від ускладнень інфекції померли 81 598 осіб (+326 осіб за останню добу). Натомість побороли недугу 2 773 490 людей (+10 540 осіб за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 358 випадків;
  • Вінницька область – 384 випадки;
  • Волинська область – 340 випадків;
  • Дніпропетровська область – 864 випадки;
  • Донецька область – 402 випадки;
  • Житомирська область – 385 випадків;
  • Закарпатська область – 190 випадків;
  • Запорізька область – 446 випадків;
  • Івано-Франківська область – 102 випадки;
  • Київська область – 343 випадки;
  • Кіровоградська область – 190 випадків;
  • Луганська область – 37 випадків;
  • Львівська область – 397 випадків;
  • Миколаївська область – 655 випадків;
  • Одеська область – 451 випадок;
  • Полтавська область – 287 випадків;
  • Рівненська область – 161 випадок;
  • Сумська область – 205 випадків;
  • Тернопільська область – 156 випадків;
  • Харківська область – 330 випадків;
  • Херсонська область – 54 випадки;
  • Хмельницька область – 195 випадків;
  • Черкаська область – 272 випадки;
  • Чернівецька область – 121 випадок;
  • Чернігівська область – 139 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зауважимо, це вперше за 1,5 місяці в Україні зафіксували зниження добового виявлення нових випадків коронавірусу. В Офісі президента також нещодавно заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.

Своєю чергою у МОЗ стверджують, що Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус.

Станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

Нагадаємо, наразі у найсуворішій «червоній» зоні карантину перебувають більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня. Втім вже наприкінці листопада в областях, які першими віднесли до «червоної» зони, можуть послабити карантин.

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