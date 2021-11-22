В Україні – 7 464 нових хворих на Covid, ще 326 осіб померло

Станом на ранок понеділка, 22 листопада, в Україні підтверджено 3 340 407 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 7 464 нових хворих, ще 326 осіб померло. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Протягом 21 листопада в Україні провели понад 37 тисяч тестувань, які виявили 7 464 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 579 дітей та 74 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 2 501 особу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях.

За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 3 340 407 людей. Від ускладнень інфекції померли 81 598 осіб (+326 осіб за останню добу). Натомість побороли недугу 2 773 490 людей (+10 540 осіб за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 358 випадків;

Вінницька область – 384 випадки;

Волинська область – 340 випадків;

Дніпропетровська область – 864 випадки;

Донецька область – 402 випадки;

Житомирська область – 385 випадків;

Закарпатська область – 190 випадків;

Запорізька область – 446 випадків;

Івано-Франківська область – 102 випадки;

Київська область – 343 випадки;

Кіровоградська область – 190 випадків;

Луганська область – 37 випадків;

Львівська область – 397 випадків;

Миколаївська область – 655 випадків;

Одеська область – 451 випадок;

Полтавська область – 287 випадків;

Рівненська область – 161 випадок;

Сумська область – 205 випадків;

Тернопільська область – 156 випадків;

Харківська область – 330 випадків;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 195 випадків;

Черкаська область – 272 випадки;

Чернівецька область – 121 випадок;

Чернігівська область – 139 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зауважимо, це вперше за 1,5 місяці в Україні зафіксували зниження добового виявлення нових випадків коронавірусу. В Офісі президента також нещодавно заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.

Своєю чергою у МОЗ стверджують, що Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус.

Станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

Нагадаємо, наразі у найсуворішій «червоній» зоні карантину перебувають більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня. Втім вже наприкінці листопада в областях, які першими віднесли до «червоної» зони, можуть послабити карантин.

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