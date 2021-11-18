На Львівщині більше немає на 100% заповнених covid-лікарень

Станом на ранок 18 листопада у лікарнях Львівщини перебувають майже три тисячі хворих на коронавірус. Вперше за довгий час в області немає жодної лікарні, де закінчились ліжка для covid-хворих. Загалом стаціонари завантажені на 57%. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу у Львівській області провели 3028 досліджень на коронавірус. З них позитивними виявились 1021. Окрім того, з діагнозом COVID-19 госпіталізували 205 осіб. Скерували на самоізоляцію – 3290 людей.

У стаціонарах перебуває 2961 особа з коронавірусом. Серед них 368 пацієнтів були вакциновані. В реанімації перебуває 227 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 100.

Зазначимо, на початку місяця у п’яти лікарнях області не було вільних місць для лікування хворих на коронавірус. Ще декілька днів тому на 100% були завантажені три лікарні, а станом на сьогодні таких лікарень вже немає. Однак у п’яти лікарнях заповнені майже всі вільні ліжка.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус знизилась до 57,32% і виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 199

у Центрі легеневого здоров’я (370) – 255

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 296

у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 59

у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 85

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 36

у лікарні швидкої допомоги Львова (830) – 369

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 4

у 8-й міській клінічній лікарні Львова (420) – 199

у 1-й міській клінічній лікарні Львова (225) – 132

у 5-й міській клінічній лікарні Львова (175) – 73

у Стрийській міській лікарні (190) – 160

у Стебницькій міській лікарні (150) – 130

у Рудківській лікарні (100) – 96

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 189

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні (160) – 119

у Сокальській центральній районній лікарні (326) – 65

у Жидачівській центральній районній лікарні (100) – 92

у Пустомитівській центральній районній лікарні (80) – 68

у Перемишлянській центральній районній лікарні (80) – 72

у Жовківській центральній районній лікарні (100) – 77

у Самбірській центральній районній лікарні (50) – 47

у Буській центральній районній лікарні (80) – 67

у Золочівській центральній районній лікарні (210) – 72

Нагадаємо, ще на початку листопада у п’ятьох сovid-стаціонарах на Львівщині уже не було вільних місць, а на межі повної заповненості опинилися ще сім медзакладів.

Фактично з кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Дотепер ситуація з захворюваністю на рівнем госпіталізації залишається ще напруженою. Головний медик області нещодавно навіть не брався прогнозувати, коли вона стабілізується.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Втім при сприятливих показниках ще до кінця листопада карантин в області все-таки можуть послабити.

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