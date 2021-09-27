Штам «Дельта» в Україні став домінуючим серед нових COVID-випадків, – Кузін

В Україні більшість нових виявлених випадків коронавірусу припадає на «Дельта»-штам. Так, один такий інфікований може в середньому заразити 5-8 людей. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю РБК-Україна.

«Варто зауважити, що ми стикнулися з «Дельта»-штамом, який не зовсім типовий для нас. Той варіант вірусу, який циркулював у нас спочатку, «Альфа»-штам – поширювався не настільки швидко. Швидкість поширення “Дельти” зросла в рази», – розповів Кузін.

За його словами, одна людина може в середньому може інфікувати від 5 до 8 осіб при інтенсивному спілкуванні, в разі перебування в замкнутому приміщенні тощо.

«Ми точково беремо інформацію з кожної області та бачимо, що всі випадки, які зараз секвенуються і виявляються – це «Дельта», – зазначив Кузін.

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Зауважимо, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.

Нагадаємо, на Львівщині виявили понад 50 випадків інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зауважимо, медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює Львівщиною. Також один пацієнт на Львівщині помер від ускладнень, викликаних штамом коронавірусу «Дельта».

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

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