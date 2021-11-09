Україна і Росія – лідери за рівнем смертності від Covid у Європі

Попри рекордні темпи щеплення Україна знову опустилася на останнє місце за рівнем вакцинації населення від коронавірусу в Європі. Такими є офіційні дані Our World in Data, передає кореспондент Львівського порталу.

ТОП-15 найбільш вакцинованих країн Європи і кількість смертей за попередню добу:

Португалія – 86.2% (6 померлих) Мальта – 83.0 % (0 померлих) Іспанія – 79.0% (18 померлих) Ісландія – 77.0 % (0 померлих) Данія – 75.8% (2 померлих) Ірландія – 75.3% (0 померлих) Бельгія – 74.4% (22 померлих) Італія – 73.1% (38 померлих) Фінляндія – 71.1% (16 померлих) Норвегія – 69.8% (0 померлих) Франція – 68.5% (55 померлих) Великобританія – 68.2% (57 пом.) Нідерланди – 67.9% (22 померлих) Швеція – 67.0% (0 померлих) Німеччина – 67.0% (108 померлих)

Україна у Європі знову аутсайдер за рівнем вакцинації. Загалом першу дозу вакцини зробило понад 11.5 млн українців і лише 8.1 мільйона осіб завершило повний курс вакцинації, що становить всього 18.3% усього населення нашої країни.

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Найгірший рівень вакцинації у Європі зафіксовано (у дужках подаємо кількість померлих за добу):

Чорногорія – 38.6% (15 померлих) Македонія – 37.4% (10 померлих) РФ – 34.4% (1211 померлих) Албанія – 31.9% (11 померлих) Молдова – 31.6% (45 померлих) Румунія – 30.7% (462 померлих) Білорусь – 21.3% (15 померлих) Боснія і Герцеговина – 20.8% (51 померлий) Болгарія – 20% (334 померлих) Україна – 18.3% (833 померлих)

У світовому рейтингу Україна знаходиться в районі 15-го десятку, і найближче за показниками до нас – Бангладеш, де від коронавірусу провакциновано 19.0% населення, а позаду Зімбабве.

Раніше Львівський портал повідомляв, що протипоказання до Covid-вакцинації має менше 1% українців.

У МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Зважаючи на рівень захворюваності та смертності ЄС вилучив Україну з «зеленого» списку для подорожей.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що навесні 2022 року карантину в Україні може не бути, якщо більшість громадян вакцинується проти коронавірусу.

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