Україна і Росія – лідери за рівнем смертності від Covid у Європі

Попри рекордні темпи щеплення Україна знову опустилася на останнє місце за рівнем вакцинації населення від коронавірусу в Європі. Такими є офіційні дані Our World in Data, передає кореспондент Львівського порталу.
ТОП-15 найбільш вакцинованих країн Європи і кількість смертей за попередню добу:
- Португалія – 86.2% (6 померлих)
- Мальта – 83.0 % (0 померлих)
- Іспанія – 79.0% (18 померлих)
- Ісландія – 77.0 % (0 померлих)
- Данія – 75.8% (2 померлих)
- Ірландія – 75.3% (0 померлих)
- Бельгія – 74.4% (22 померлих)
- Італія – 73.1% (38 померлих)
- Фінляндія – 71.1% (16 померлих)
- Норвегія – 69.8% (0 померлих)
- Франція – 68.5% (55 померлих)
- Великобританія – 68.2% (57 пом.)
- Нідерланди – 67.9% (22 померлих)
- Швеція – 67.0% (0 померлих)
- Німеччина – 67.0% (108 померлих)
Україна у Європі знову аутсайдер за рівнем вакцинації. Загалом першу дозу вакцини зробило понад 11.5 млн українців і лише 8.1 мільйона осіб завершило повний курс вакцинації, що становить всього 18.3% усього населення нашої країни.
Найгірший рівень вакцинації у Європі зафіксовано (у дужках подаємо кількість померлих за добу):
- Чорногорія – 38.6% (15 померлих)
- Македонія – 37.4% (10 померлих)
- РФ – 34.4% (1211 померлих)
- Албанія – 31.9% (11 померлих)
- Молдова – 31.6% (45 померлих)
- Румунія – 30.7% (462 померлих)
- Білорусь – 21.3% (15 померлих)
- Боснія і Герцеговина – 20.8% (51 померлий)
- Болгарія – 20% (334 померлих)
- Україна – 18.3% (833 померлих)
У світовому рейтингу Україна знаходиться в районі 15-го десятку, і найближче за показниками до нас – Бангладеш, де від коронавірусу провакциновано 19.0% населення, а позаду Зімбабве.
Раніше Львівський портал повідомляв, що протипоказання до Covid-вакцинації має менше 1% українців.
У МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.
Зважаючи на рівень захворюваності та смертності ЄС вилучив Україну з «зеленого» списку для подорожей.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що навесні 2022 року карантину в Україні може не бути, якщо більшість громадян вакцинується проти коронавірусу.
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Андрій Котенський