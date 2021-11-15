На Львівщині з аукціону продадуть Вузлівський спиртзавод

Фонд держмайна виставив на продаж ще один спиртзавод на Львівщині. З аукціону за 21 млн грн планують продати спиртзавод у селі Вузлове, що у Червоноградському районі Львівщини. Про це йдеться на сайті Фонду держмайна України.

На торги, які відбудуться 8 грудня, виставили окреме майно Вузлівського місця провадження діяльності та зберігання спирту, що знаходиться у селі Вузлове Червоноградського району.

Переможець прозорих торгів отримає у власність вуглекислотний і ферментний цехи, будівлю головного корпусу, спиртопідвал, депо, електропідстанцію та іншу нерухомість підприємства загальною площею 12 тис. м². Об’єкти Вузлівського МПД знаходяться на земельних ділянках 12,7 га.

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Переможець аукціону також отримає 31 транспортний засіб та понад 500 одиниць устаткування, які долучені до майна спиртзаводу.

Стартова ціна лоту становить понад 21 млн грн.

Вузлівський спиртовий завод створене ще у 1912 році. Підприємство має усе основне технологічне обладнання, яке перебуває у задовільному стані.

Зазначимо, що це вже сьомий об’єкт на Львівщині, який продають в межах роздержавлення спиртової галузі.

Раніше Львівський портал інформував про продаж Воютицького за 48 млн грн та Сокальського за 55 млн грн, а також Великолюбінського спиртзаводів. Крім цього, Лопатинський спиртзавод, що на Радехівщині, продали за 50 млн грн, завод у селі Суходоли Бродівського району – за 60 млн грн, а спиртзавод у Раві-Руській – за 31 млн грн.

Як писав Львівський портал, на Львівщині не працювали 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину із них довели до банкрутства, а устаткування порізали на металобрухт за борги.

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Фото: Фонд держмайна