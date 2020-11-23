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На Львівщині продають ще один спиртзавод

Наталя Дуляба

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Фонд держмайна виставив на продаж третій спиртзавод на Львівщині. Будівлі, розташовані у Самбірському районі, реалізовують за стартовою ціною 32 млн грн. Про це йдеться на сайті Фонду держмайна України.

 

На торги, які відбудуться 17 грудня, виставили приміщення «Укрспирту» у селі Воютичі Самбірського району (вул. Заводська, 1) та в Самборі (вул. І.Франка, 87).

Йдеться про 30 приміщень загальною площею понад 14 тисяч кв м: цех розливу, виробництва концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, будівлю насосної станції води, варочне і дріжджебродильне відділення. Всі ці будівлі розташовані на земельній ділянці площею 27,12 га.

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Переможець аукціону також отримає 9 транспортних засобів та понад 400 одиниць устаткування, які долучені до майна спиртзаводу.

Стартова ціна лоту становить трохи більше 32 млн грн. Умова продажу – збереження 70% штату працівників та профілю виробництва.

Завод здатен виготовляти харчовий спирт із зерна та кормової патоки, потужність – 17 тисяч літрів на добу. Наразі виробництво на об’єкті зупинене, втім майно перебуває у задовільному стані.

Зазначимо, що це вже третій об’єкт на Львівщині, який продають в межах роздержавлення спиртової галузі.

Раніше Лопатинський спиртзавод, що на Радехівщині, Фонд держмайна продав за 50 млн грн, а завод у селі Суходоли Бродівського району – за 60 млн грн.

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