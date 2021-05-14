Спиртзавод у Раві-Руській продали з аукціону за понад 31 млн грн

Фонд держмайна продав Рава-Руський спиртзавод у Жовківському районі Львівської області за більш ніж 31 млн гривень. Про це інформує пресслужба ФДМ.

Аукціон із продажу Рава-Руського спиртзаводу відбувся 14 травня. В аукціоні взяли участь два учасника. Згідно із даними «Prozorro. Sale», мова йде про ТОВ «Наше м’ясце» та ТОВ «Вест Вей».

Стартова ціна заводу становила 27,7 млн грн. Під час торгів компанія «Вест Вей» запропонувала 27,9 млн грн, натомість їх конкуренти – ТОВ «Наше м’ясце» – 31,7 млн грн. Відтак спиртзавод продали компанії «Наше м’ясце», що запропонувала на 4 млн більше від початкової ціни.

Спиртзавод знаходиться у місті Рава-Руська, складається з будівель та споруд загальною площею 12 911,3 м². Серед них – адмінбудинки, зерносклади, солодовня, котельня, спиртосховища, депо, майстерня, мазутно-насосна станція тощо. На спиртзаводі наявне основне технологічне обладнання, а також необхідні комунікації.

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За даними Youcontrol, ТОВ «Наше м’ясце» зареєстроване шість місяців тому у Львові. Фірма займається виробництвом м’ясних продуктів. Кінцевим бенефіціаром є Андрій Дзьоба.

Зазначимо, у 2020 році в Україні розпочалася демонополізація спиртової галузі. Загалом на приватизацію Фонд держмайна виставить 41 МПД, що входять до держпідприємства «Укрспирт», та ще 37 об’єктів, об’єднаних у концерн «Укрспирт».

На Львівщині вже продали шість державних спиртзаводів разом із Рава-Руським. Раніше Львівський портал інформував про продаж Воютицького за 48 млн грн та Сокальського за 55 млн грн, а також Великолюбінського спиртзаводів. Крім цього, Лопатинський спиртзавод, що на Радехівщині, продали за 50 млн грн, а завод у селі Суходоли Бродівського району – за 60 млн грн.

Як писав Львівський портал, на Львівщині не працювали 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину із них довели до банкрутства, а устаткування порізали на металобрухт за борги.

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