ОСТАННІ НОВИНИ

Спиртзавод на Сокальщині продали за 55 млн грн

Ольга Денисяка

|

Фонд держмайна продав за 55,1 млн грн Борокський спиртзавод, який розташовується у Сокальському районі на Львівщині, повідомляє ФДМ.

 

За об’єкт приватизації змагалися 3 компанії, а його стартова ціна зросла у 4,2 разів – з 13,2 млн грн до 55,1 млн грн.

Новий власник отримає, зокрема бардосховище, спиртобазу, солодовню, ферму і зерносховище.

Реклама партнерів

«Переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок – після цього процес приватизації Борокського МПД вважатиметься офіційно завершеним», – йдеться в повідомленні.

Раніше Львівський портал інформував про продаж Воютицького, Великолюбінського спиртзаводів.

Нагадаємо, Лопатинський спиртзавод, що на Радехівщині, продали за 50 млн грн, а завод у селі Суходоли Бродівського району – за 60 млн грн.

Як писав Львівський портал, на Львівщині не працювали 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину із них довели до банкрутства, а устаткування порізали на металобрухт за борги.

Фото: ФДМ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення
Соломія ГОЛОВІНА
Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення

Ось уже майже рік, як в світі вирує пандемія коронавірусу. Поки всі ми з нетерпінням чекаємо на вакцину, дуже важливо зн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...