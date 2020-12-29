Спиртзавод на Сокальщині продали за 55 млн грн

Фонд держмайна продав за 55,1 млн грн Борокський спиртзавод, який розташовується у Сокальському районі на Львівщині, повідомляє ФДМ.

За об’єкт приватизації змагалися 3 компанії, а його стартова ціна зросла у 4,2 разів – з 13,2 млн грн до 55,1 млн грн.

Новий власник отримає, зокрема бардосховище, спиртобазу, солодовню, ферму і зерносховище.

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«Переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок – після цього процес приватизації Борокського МПД вважатиметься офіційно завершеним», – йдеться в повідомленні.

Раніше Львівський портал інформував про продаж Воютицького, Великолюбінського спиртзаводів.

Нагадаємо, Лопатинський спиртзавод, що на Радехівщині, продали за 50 млн грн, а завод у селі Суходоли Бродівського району – за 60 млн грн.

Як писав Львівський портал, на Львівщині не працювали 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину із них довели до банкрутства, а устаткування порізали на металобрухт за борги.

Фото: ФДМ