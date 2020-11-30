На Львівщині виставили на продаж уже четвертий спиртзавод

Фонд держмайна продає уже четвертий спиртзавод на Львівщині. Будівлі, розташовані у Великому Любіні, продають за стартовою ціною майже 30 млн грн. Про це йдеться на сайті Фонду держмайна України.

На аукціон, який відбудеться 24 грудня, виставили приміщення «Укрспирту» загальною площею майже 11 тисяч кв м, що розташовані в смт Великий Любінь Городоцького району. Йдеться про більше 20 об’єктів нерухомості, десяток транспортних засобів, понад 500 одиниць устаткування.

При цьому дві земельні ділянки площею 6,4 га, Фонд держмайна не продає. Новий власник має самостійно оформити право на землю.

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Стартова ціна становить 29,96 млн грн. Умови продажу – збереження до 1 липня 2021 року 70% штату спиртзаводу та профілю виробництва. Більше деталей можна знайти за цим посиланням.

Зазначимо, що кілька років тому спиртзавод у Великому Любіні модернізували, він знову запрацював у 2018 році. Завод забезпечений усіма необхідними комунікаціями, основне техобладнання є у задовільному стані. Втім зараз виробництво тут тимчасово призупинене.

Завод здатен виготовляти етиловий спирт зі зерна, потужність – 20 тисяч л на добу.

Нагадаємо, що це вже четвертий спиртзавод, який продають на Львівщині в межах роздержавлення спиртової галузі. Нещодавно Фонд держмайна виставив на аукціон воютицький завод, що у Самбірському районі, його стартова ціна становить трохи більше 32 млн грн.

Раніше Лопатинський спиртзавод, що на Радехівщині, продали за 50 млн грн, а завод у селі Суходоли Бродівського району – за 60 млн грн.

Як писав Львівський портал, на Львівщині не працювали 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину із них довели до банкрутства, а устаткування порізали на металобрухт за борги.

Серед непрацюючих заводів були такі, де громади зуміли зберегти увесь цикл виробництва й очікували волі керівництва ДП «Укрспирт», аби відновити роботу. Серед них – Великолюбінський спиртзавод. Детальніше про це читайте у статті: «Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити».

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Фото: Фонд держмайна