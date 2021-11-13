На Львівщині – 1 243 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок 13 листопада на Львівщині виявили 1 243 нових хворих на коронавірус. Водночас 1 714 пацієнтів одужали та 18 померли. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Минулої доби, 12 листопада, лабораторні центри Львова та області провели 3140 ПЛР-тестів, за результатами яких отримали 1243 позитивні результати (451 – серед львів’ян).
Загалом на Львівщині коронавірус вже підхопила 198 034 людини. Від ускладнень інфекції померло 4 983 (+18 за останню добу). Натомість побороти недугу зумів 158 465 пацієнтів (+1 714 за останню добу).
Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.
Із кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.
Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.
Як писав Львівський портал, у Львові в реанімацію стали частіше потрапляти люди віком від 30 до 40 років.
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Ольга Денисяка