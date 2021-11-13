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Де на Львівщині виявили найбільше хворих на Covid

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 13 листопада на Львівщині виявили 1 243 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових випадків зафіксували у Львівському, Стрийському та Золочівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу у Львівській області провели 3149 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 1243 осіб.

Нові випадки у районах:

  • Львівський: 721 (м. Львів – 451)
  • Стрийський: 134
  • Золочівський: 110
  • Яворівський: 95
  • Червоноградський: 80
  • Самбірський: 52
  • Дрогобицький: 51

Окрім того, за  минулу добу з діагнозом COVID-19 у Львівській області госпіталізували 261 особу. Скерували на самоізоляцію – 2160 людей. Летальних випадків – 18. В реанімації перебуває 259 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 117.

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У стаціонарах перебувають 3160 осіб (ліжкова мережа заповнена на 61,17 %). Серед них 340 людей вакциновані (в т.ч. двома дозами – 146).

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.

Із кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

Як писав Львівський портал, у Львові в реанімацію стали частіше потрапляти люди віком від 30 до 40 років.

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