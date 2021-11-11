Лоукостер Bees Airlines анонсував рейси зі Львова до Барселони

Наприкінці грудня новий український лоукостер Bees Airline почне літати зі Львова до Барселони. Про це Львівському порталу повідомили у Міжнародному аеропорту ім. Данила Галицького.

Так, рейс Львів – Барселона Bees Airline почне виконувати з 22 грудня двічі на тиждень: у середу та неділю. Виліт зі Львова відбуватиметься об 11:20 год., приліт – о 14:30 год.

У зворотному напрямку польоти здійснюватимуть також щосереди та щонеділі. Виліт із Барселони – о 15:35 год., приліт до Львова – о 18:35 год.

Квитки наразі доступні на грудень-січень. Якщо маршрут буде користуватися попитом, то його обіцяють виконувати протягом усього 2022 року. Вартість квитка в один бік становить 1535 грн. Детальніше – за цим посиланням.

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Нагадаємо, із 20 грудня Bees Airline розпочинає польоти зі Львова до Києва та Праги.

Сама авіакомпанія Bees Airline існує з березня 2021 року. Зі Львова лоукостер літає чартерними рейсами до Хургади, Марса-Аламу (Єгипет), Спліту (Хорватія), Анталії (Туреччина), Тівату (Чорногорії), а регулярні рейси віднедавна здійснює до Єревану (Вірменія) та на острів Родос (Греція).

Нещодавно Львівський портал писав, куди можна полетіти зі Львова у зимовому сезоні 2021/2022. Повний перелік напрямків та ціни можна знайти за цим посиланням.

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