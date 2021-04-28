Bees Airline запускає рейс зі Львова на острів Родос

Новий український лоукостер Bees Airline відкрив продаж квитків на рейс зі Львова на грецький острів Родос. Про це повідомляє avianews.

Полетіти зі Львова на острів Родос компанія планує 30 травня.

Загалом лоукостер запустив сім нових маршрутів з Києва та Львова в Болгарію, Грецію і на Кіпр.

Зокрема, з Києва запустили такі рейси: 29 травня – в грецькі міста Араксос і Іракліон, 30 травня – на грецький острів Родос, 2 червня – до Ларнаки на Кіпрі, 4 червня – на болгарський курорт Бургас, 11 червня – на інший болгарський курорт Варна.

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Нагадаємо, що авакомпанія Bees Airline існує з березня 2021 року. Зі Львова лоукостер літає чартнерними рейсами до Хургади, Марса-Аламу (Єгипет), Спліту (Хорватія), Анталії (Туреччина), Тівату (Чорногорії), а регулярні рейси віднедавна здійснює до Єревану (Вірменія).

Окрім того, нещодавно новому українському лоукостеру, дозволили виконувати внутрішні рейси з Києва до Львова.

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