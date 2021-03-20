Новий український лоукостер літатиме зі Львова до Хургади

У суботу, 20 березня, у Міжнародному аеропорту «Львів» зустріли перший чартерний рейс з Хургади від нової вітчизняної авіакомпанії Bees Airline. Про це інформує пресслужба аеропорту «Львів».

Авіакомпанія Bees Airline виконувати рейси за маршрутом Хургада-Львів-Хургада двічі на тиждень – по середах та суботах. Приліт до Львова – о 13:15 год., а виліт зі Львова – о 14:15 год.

Авіакомпанія Bees Airline згодом планує додати до маршрутної мережі регулярні лоукост-напрямки.

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Зазначимо, цьогоріч Державіаслужба України видала сертифікат експлуатанта новому

українському авіаперевізнику Bees Airline, а вже на 18 березня авіакомпанія

виконала перший чартерний рейс з Києва до Шарм-ель-Шейху, який буде виконано на замовлення туроператора Tez Tour Ukraine.

Базовим аеропортом для авіакомпанії є Міжнародний аеропорт «Київ» імені Сікорського.

Перші чартерні міжнародні рейси Bees Airline виконуватиме до популярних курортів Єгипту та Туреччини, але географія польотів, як інформують в авіакомпанії, не обмежиться лише чартерними рейсами і в найближчий час авіакомпанія анонсує виконання регулярних рейсів.

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