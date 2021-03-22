Bees Airline запустить зі Львова рейси до Єревану та Марса-Аламу

Державіаслужба України від 22 березня дозволила новому українському лоукосту Bees Airline почати польоти за 16 чартерними і 13 регулярними маршрутами. Серед погоджених – шість напрямків зі Львова, зокрема, львів’яни мають отримати нові регулярні рейси до Єревану (Вірменія), а також чартери до курорту Марса-Алам (Єгипет), повідомляє Avianews.

Регулярна мережу з Києва буде включати Бургас, Іракліон, Родос, Батумі, Араксос, Аліканте, Барселону, Тирани, Варну і Ларнаки.

Також Bees Airline дозволили запустити регулярні рейси з Одеси в Тбілісі і Єреван, зі Львова до Єревану (Вірменія).

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Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбаси, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.

Також Державіаслужба дозволила Bees Airline виконувати чартери з регіональних аеропортів України: зі Львова до Марса-Алам, Хургаду (Єгипет), Спліт (Хорватія), Анталію (Туреччина), Тіват (Чорногорія), з Одеси в Анталію, з Харкова до Анталії і Тіват, з Кривого Рогу в Тіват.

На даний момент авіакомпанія вже почала чартерні рейси з Києва і Львова до Єгипту.

На прес-конференції 19 березня керівництво Bees Airline анонсувало запуск регулярних рейсів ближче до травневих свят – в Грузію і Вірменію. Залежно від напрямку квиток буде коштувати від 1000 до 1500 грн.

Фото: Юрій Танчин

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