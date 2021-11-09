У грудні лоукостер Bees Airline запускає рейси зі Львова до Києва та Праги

Із 20 грудня новий український лоукостер Bees Airline почне літати зі Львова до Києва та Праги. Про це Львівському порталу повідомили у Міжнародному аеропорту ім. Данила Галицького.

З 20 грудня:

Київ – Львів: рейси здійснюватимуть щопонеділка. Виліт зі столиці – о 13:30 год., приліт до Львова – о 14:30. У зворотному напрямку виліт зі Львова запланований о 20:30 год., а приліт до Києва – о 21:30 год.

Львів – Прага: рейси відбуватимуться щопонеділка. Виліт зі Львова – о 15:30 год, приліт до Праги – о 17:00 год. У зворотному напрямку виліт із Праги – о 18:00 год., прибуття до Львова – о 19:30 год.

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З 24 грудня:

Київ – Львів: рейси здійснюватимуть щоп’ятниці. Виліт зі столиці – о 08:30 год., приліт до Львова – о 09:30 год. У зворотному напрямку зі Львова літак відправлятиметься о 15:30 год., в Києві приземлятиметься о 16:30 год.

Львів – Прага: рейси заплановані щоп’ятниці. Виліт зі Львова – о 10:30 год., прибуття – о 12:09 год. У зворотному напрямку виліт із Праги – о 13:00 год., приліт до Львова – о 14:30 год.

З 22 грудня:

Київ – Львів: рейси відбуватимуться уже у середу та четвер. Виліт зі столиці до Львова – о 18:30 год., а приліт – о 19:30 год. У зворотному напрямку літак зі Львова відправлятиметься о 20630 год., у столицю прибуватиме о 21:30 год.

6 січня:

Київ – Львів: рейси здійснюватимуть щочетверга. Виліт зі столиці – о 19:35 год., прибуття – о 20:35 год. У зворотному напрямку зі Львова виліт запланований о 21:35 год., приліт у столицю – о 22:35 год.

З 26 грудня:

Київ – Львів: рейси виконуватимуть ще й щонеділі. Виліт – о 18:30 год., приліт до Львова – о 19:30 год. У зворотному напрямку виліт зі Львова – о 20:30 год., приліт у столицю – о 21:30 год.

Зазначимо, що Державіаслужба ще наприкінці квітня дозволила Bees Airline виконувати три внутрішні рейси з Києва: до Львова, Одеси та Херсону.

Сама авіакомпанія Bees Airline існує з березня 2021 року. Зі Львова лоукостер літає чартнерними рейсами до Хургади, Марса-Аламу (Єгипет), Спліту (Хорватія), Анталії (Туреччина), Тівату (Чорногорії), а регулярні рейси віднедавна здійснює до Єревану (Вірменія) та на острів Родос (Греція).

Нещодавно Львівський портал писав, куди можна полетіти зі Львова у зимовому сезоні 2021/2022. Повний перелік напрямків та ціни можна знайти за цим посиланням.

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